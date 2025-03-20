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反恐二案炸彈專家：硝酸銨攪拌即變炸藥 引爆必致死傷

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，案件昨在高等法院踏入第72日審訊。控方開始傳召署理高級警司高級炸彈處理主任李展超作供。庭上提及，李展超在專家報告提到，警方在涉案單位檢獲的硝酸銨屬爆炸品只需「物理攪拌」即可製成炸藥，但要以其他物品協助引爆。李又表示，有關炸藥爆炸後，必定招致多人死亡，亦會導致建築物結構受損。

控方電子裝置專家時任署理總督察盧永楷昨早完成作供。之後控方傳召李展超出庭作供，並讀出他撰寫的專家報告，稱「如無意外」李是最後一名控方證人。

可致方圓50米建築受損

據控方讀出專家報告，李展超認為，警方在涉案大角嘴單位檢獲的硝酸銨本身就是爆炸品，只需「物理攪拌」即可製成炸藥，製作過程毋須化學加工，但要以雷管或助爆管引爆。李亦確認，現場檢獲的硝酸銨爆炸後可導致50多米範圍內的建築物結構受損，並「必定造成多人死亡」或令人遭受嚴重傷害。

另外，早前有證供顯示，涉案大角嘴單位藏有製作中的「火箭糖」（rocket candy）。李展超在控方主問下補充，「火箭糖」屬自製炸彈，原料包括硝酸鉀和糖。李指出，硝酸鉀是受法例規管的危險品，亦屬氧化劑的一種，遇火高速燃燒，「一般家居舖頭唔會有」，只能在售賣工業物品的店舖找到。

李展超亦主動提及，火箭糖歷史悠久，可追溯至第一次世界大戰，控方和法官聞言皆着李毋須解釋火箭糖歷史。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

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