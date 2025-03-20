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港聞二

運輸工涉殺女 官引述專家：極大可能虐待性頭部創傷

【明報專訊】運輸散工涉2020年猛烈搖晃幼女致腦出血昏迷，被控謀殺受審，高院法官黎婉姫昨繼續引導陪審團，料最快今日退庭商議。法官引述專家證供表示，本案唯一合理推論，是有人劇烈搖晃造成女童受傷，「虐待性頭部創傷」的可能極大。法官強調，專家證供只是所有證據的一部分，提醒陪審團全盤考慮證據，別因專家證供而將被告定罪。

提醒勿單考慮專家證供 最快今退庭商議

被告劉佳坪（現年42歲）被控2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。法官黎婉姫第二日引導陪審團裁決，並總結控方證供。黎官表示，根據雅思生母梁小欣的供辭，被告是臭脾氣的父親，曾以一連串嚴重暴力行為虐女，包括用花灑水淋向女兒、用身體按壓面部和捉腳凌空吊起。梁承認事前沒有披露被告的作為，因她擔心家人覺得「好大鑊」，亦害怕社工發現她和被告復合，會將女兒帶走。

被告被捕後緘默 官指不應視為拒認罪責

黎官引述法醫郭嘉琪的報告稱，雅思死於頭部受傷連帶支氣管肺炎，傷勢由中等至極端力度搖晃所致；若任何人見到當時狀况，會視為危險或致死的程度。黎官提及，被告被捕後表示「阿sir我無嘢講」，而被捕者均有權保持沉默，保持緘默不等於拒認罪責。黎官表示，陪審團不應該視之為不利於被告的證據，應考慮全盤證據。

陪審團昨以書面形式詢問，若被告明知某行為十分危險，卻輕視危險性，是否屬於有意圖。黎官回應稱，陪審團考慮被告的意圖時，可以作出推論。黎官亦在陪審團提問下表示，若被告明知某行為造成身體嚴重傷害仍然選擇該行為，即使目的不是嚴重傷害，亦屬於有意圖造成嚴重傷害。

【案件編號：HCCC 61/22】

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