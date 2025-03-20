涉零件抬價招標收禮 機電署兩監工及供應商控串騙

【明報專訊】兩名機電工程署監工分別負責伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所維修，涉採購維修零件時以不法手段令一名供應商於7年間多次中標，3人被指抬高購貨訂單價格，金額合共逾1360萬元，部分款項疑用於向監工送禮。3人昨被廉政公署落案起訴兩項串謀詐騙罪，於西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯。裁判官王證瑜應控方要求，將案件押後至7月24日再訊，以待控方進一步調查。
醫院診所維修 助7年多次中標涉1360萬
被告依次為曾德強（57歲）、葉偉豪（51歲）、張俊傑（66歲，報稱商人）。曾及張同被控一項串謀詐騙罪，葉及張同被控另一項相同罪名。
廉署新聞稿稱，曾葉二人為機電署衛生工程部一級監工，分別負責伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所維修。二人職責包括聯絡供應商，索取工程機械零件報價及製備內部報價審核文件。張是3間供應商的唯一營運者，即Leader Med Technology Limited、Hi Quali Trading Company和麥格里醫院設備及維修。
或加控他罪需時調查 案件押後
控方表示，會向律政司索取法律意見，不排除加控其他控罪，並需以更多時間調查本案，申請押後案件。曾、葉、張分別獲准以5萬元、4萬元、10萬元保釋，其間不得離港及交出旅遊證件。
兩項控罪指，3名被告分別於2020年1月1日至2024年6月17日期間及2017年1月1日至2024年6月17日串謀詐騙令機電署向張經營的3間公司採購零件。當中涉及訛稱該些公司在涉及價值等於或少於5萬港元的採購競投中屬最低出價，並誇大該採購數量及價格，以及訛稱報價紀錄資料真實準確。