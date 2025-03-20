明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉零件抬價招標收禮 機電署兩監工及供應商控串騙

【明報專訊】兩名機電工程署監工分別負責伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所維修，涉採購維修零件時以不法手段令一名供應商於7年間多次中標，3人被指抬高購貨訂單價格，金額合共逾1360萬元，部分款項疑用於向監工送禮。3人昨被廉政公署落案起訴兩項串謀詐騙罪，於西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯。裁判官王證瑜應控方要求，將案件押後至7月24日再訊，以待控方進一步調查。

醫院診所維修 助7年多次中標涉1360萬

被告依次為曾德強（57歲）、葉偉豪（51歲）、張俊傑（66歲，報稱商人）。曾及張同被控一項串謀詐騙罪，葉及張同被控另一項相同罪名。

廉署新聞稿稱，曾葉二人為機電署衛生工程部一級監工，分別負責伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所維修。二人職責包括聯絡供應商，索取工程機械零件報價及製備內部報價審核文件。張是3間供應商的唯一營運者，即Leader Med Technology Limited、Hi Quali Trading Company和麥格里醫院設備及維修。

或加控他罪需時調查 案件押後

控方表示，會向律政司索取法律意見，不排除加控其他控罪，並需以更多時間調查本案，申請押後案件。曾、葉、張分別獲准以5萬元、4萬元、10萬元保釋，其間不得離港及交出旅遊證件。

兩項控罪指，3名被告分別於2020年1月1日至2024年6月17日期間及2017年1月1日至2024年6月17日串謀詐騙令機電署向張經營的3間公司採購零件。當中涉及訛稱該些公司在涉及價值等於或少於5萬港元的採購競投中屬最低出價，並誇大該採購數量及價格，以及訛稱報價紀錄資料真實準確。

【案件編號：WKCC 1187/25】

上 / 下一篇新聞

醫健通倡「同意參與」即兼允私醫上載 閱資料仍須市民同意 遭投訴拒上傳可起訴
醫健通倡「同意參與」即兼允私醫上載 閱資料仍須市民同意 遭投訴拒上傳可起訴
獲認可境外機構亦可閱 認外泄風險訂雙邊協議
獲認可境外機構亦可閱 認外泄風險訂雙邊協議
九巴吐露港撼欄11傷1危
九巴吐露港撼欄11傷1危
理大申辦醫學院 遷牛潭尾前願自資 現屆下屆政府「分毫不用付」 實習多在灣區
理大申辦醫學院 遷牛潭尾前願自資 現屆下屆政府「分毫不用付」 實習多在灣區
被問合併辦學否 「什麼都可發生」
被問合併辦學否 「什麼都可發生」
醫局：調整收費非為減輕症輪候時間 緊急病人服務未達標 稱盼集中資源做到
醫局：調整收費非為減輕症輪候時間 緊急病人服務未達標 稱盼集中資源做到
物理及職業治療免轉介 修例下周首讀
物理及職業治療免轉介 修例下周首讀
教師涉打罰企學生 守行為3年
教師涉打罰企學生 守行為3年
赴美貨受困礙廠商周轉 議員冀借貸放寬 經民聯稱遭壓價延運 金管局：可求助專責小組
赴美貨受困礙廠商周轉 議員冀借貸放寬 經民聯稱遭壓價延運 金管局：可求助專責小組
關鍵設施條例通過 局方：逾百機構受規管
關鍵設施條例通過 局方：逾百機構受規管
嶺澳核電站11月事故3月報港 局方：剛定為「0級」不影響公眾
嶺澳核電站11月事故3月報港 局方：剛定為「0級」不影響公眾
纜車故障逢列車年檢 海洋公園山上園區關大半晝
纜車故障逢列車年檢 海洋公園山上園區關大半晝
的士記分制半年 66人被記零停牌
的士記分制半年 66人被記零停牌
「簡樸房」收認證費 業主早登記或豁免 寬限期最後半年仍未合規 研禁簽新租約
「簡樸房」收認證費 業主早登記或豁免 寬限期最後半年仍未合規 研禁簽新租約
涉倫敦金投資騙局 博愛前主席控洗黑錢罪脫 官：非完全無辜
涉倫敦金投資騙局 博愛前主席控洗黑錢罪脫 官：非完全無辜
運輸工涉殺女 官引述專家：極大可能虐待性頭部創傷
運輸工涉殺女 官引述專家：極大可能虐待性頭部創傷
海關掃物流中心出口貨 檢9000冒牌iPhone
海關掃物流中心出口貨 檢9000冒牌iPhone
反恐二案炸彈專家：硝酸銨攪拌即變炸藥 引爆必致死傷
反恐二案炸彈專家：硝酸銨攪拌即變炸藥 引爆必致死傷
活在灣區：深圳踏春賞花選擇多 大多免費
活在灣區：深圳踏春賞花選擇多 大多免費
【Emily】立會主席突消失 鄧家彪O嘴窒一窒
【Emily】立會主席突消失 鄧家彪O嘴窒一窒
【Emily】12月立選 議員料立會「暑假」減至一個月內
【Emily】12月立選 議員料立會「暑假」減至一個月內
【Emily】廢料棄街投訴6日無人理 田北辰：離晒譜
【Emily】廢料棄街投訴6日無人理 田北辰：離晒譜
【Emily】房會72邨2.2萬單車位 大埔廣福邨最多
【Emily】房會72邨2.2萬單車位 大埔廣福邨最多
【Emily】洪水橋安置屋邨「樂翹樓1座」入伙
【Emily】洪水橋安置屋邨「樂翹樓1座」入伙
【Emily】筲箕灣社區客廳啟用 港島首間
【Emily】筲箕灣社區客廳啟用 港島首間