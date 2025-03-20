涉零件抬價招標收禮 機電署兩監工及供應商控串騙

醫院診所維修 助7年多次中標涉1360萬

被告依次為曾德強（57歲）、葉偉豪（51歲）、張俊傑（66歲，報稱商人）。曾及張同被控一項串謀詐騙罪，葉及張同被控另一項相同罪名。

廉署新聞稿稱，曾葉二人為機電署衛生工程部一級監工，分別負責伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所維修。二人職責包括聯絡供應商，索取工程機械零件報價及製備內部報價審核文件。張是3間供應商的唯一營運者，即Leader Med Technology Limited、Hi Quali Trading Company和麥格里醫院設備及維修。

或加控他罪需時調查 案件押後

控方表示，會向律政司索取法律意見，不排除加控其他控罪，並需以更多時間調查本案，申請押後案件。曾、葉、張分別獲准以5萬元、4萬元、10萬元保釋，其間不得離港及交出旅遊證件。

兩項控罪指，3名被告分別於2020年1月1日至2024年6月17日期間及2017年1月1日至2024年6月17日串謀詐騙令機電署向張經營的3間公司採購零件。當中涉及訛稱該些公司在涉及價值等於或少於5萬港元的採購競投中屬最低出價，並誇大該採購數量及價格，以及訛稱報價紀錄資料真實準確。

【案件編號：WKCC 1187/25】