涉倫敦金投資騙局 博愛前主席控洗黑錢罪脫 官：非完全無辜

被告蕭炎坤（78歲，報稱退休）。據控方案情，被告經友人認識一名叫林萬璋的人，對方想藉被告聲譽開展投資生意，其後被告應林的要求成立智金集團，並擔任集團唯一董事及股東，該集團於2017年11月在香港註冊成為有限公司。

被告替涉案集團開戶收款267萬

控方稱，被告為智金集團開設的涉案銀行戶口，曾從不同貨幣帳戶收款折合267萬港元，其中約12.9萬美元（約100萬港元）由新西蘭人Sim匯入，之後Sim向警方報案稱受騙。2018年，被告將全數智金集團股份轉讓及辭去董事職位。辯方力陳，被告對涉案銀行戶口出現的款項毫不知情，並在發現不明款項後立刻詢問合作伙伴，當時獲告知款項不涉非法勾當。

溫官昨裁決時指出，控方依賴Sim報稱受騙一事作為「前設罪行」，而法庭信納Sim曾經受騙，裁定涉案戶口曾處理詐騙款項。

至於被告是否知悉涉案戶口曾處理詐騙款項，溫官分析，林萬璋與被告非親非故，兩人極其量只是相識不久的生意伙伴，林卻出錢着被告成立智金集團，並讓被告成為集團唯一股東和董事，質疑被告「怎會如此天真」相信有關安排沒有問題。

部分不明款項存入定期 官：自招嫌疑

溫官續稱，被告察覺涉案戶口存有不明款項後，合理做法應為報警，被告卻將其中100萬元轉為定期存款，質疑他自招嫌疑，並非「完全無辜」。溫官同時指出，林萬璋確實在事件中投入數百萬元，「警覺性低」的被告或被說服林持有充分資金，因而不知道自己參與騙案。溫官認為控方未能在毫無合理疑點下舉證，裁定被告罪名不成立。溫官裁決後，旁聽席有人鼓掌。

【案件編號：DCCC 605/23】