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港聞二

「簡樸房」收認證費 業主早登記或豁免 寬限期最後半年仍未合規 研禁簽新租約

【明報專訊】「簡樸房」規管制度諮詢期上月結束，房屋局長何永賢早前透露考慮將寬限期延長至36個月。消息稱，房屋局初步建議寬限期內的最後半年，仍不合規的劏房業主不准簽新租約；另外業主在寬限期間要尋求專業人士就其劏房認證，消息指當局將另收取認證費，但為鼓勵業主及早完成認證，設「早鳥優惠」，甚或免費。有立法會議員擔心有劏房戶流離失所，亦有議員相信過渡房屋等供應能協助受影響住戶。

認證費1000至3000元 愈早登記愈平

「簡樸房」登記期擬議為1年，寬限期為登記期後最多24個月，當局考慮或延長至36個月。消息稱，房屋局初步建議在寬限期最後半年，即寬限期第30個月，若劏房仍不合規，不得簽訂新租約，據悉有關建議經過內部熱烈討論，最後由高層拍板。消息指，劏房業主除要向專業人士付費進行認證，房屋局擬在業主登記時收取1000至3000元認證費，業主愈早登記認證，費用愈低，更有機會免費。消息續稱，政府初步容許劏房窗向天井，不過天井必須能夠進出清潔。

議員憂業主不經營劏房 影響供應

立法會房屋事務委員會副主席、民建聯立法會議員鄭泳舜認為，限期過後不得簽新約的做法合理，可鼓勵劏房業主及早裝修單位，以免劏房業主拖延修整工程至最後一刻，不過他認為3000元並非小數目，希望政府解釋為何收認證費及如何釐定金額。他又相信，有過渡房屋、簡約公屋等供應能接應受影響住戶。

西九新動力立法會議員梁文廣表示，雖然目前有租務管制，但他擔心有業主及住戶私下達成共識，選擇不簽租約、不登記劏房，卻續住單位，令劏房地下化；亦擔心有業主待合約結束後不再經營劏房，影響劏房市場供應，令部分住戶流離失所。

陳國基：無家可歸不會存在

對於有意見指限期後不得簽新租約會令劏房戶無家可歸，政務司長陳國基昨出席社區客廳開幕禮時表示，規管劏房旨在令基層市民居住環境更好，強調不會不理會劏房戶，將協助有需要的劏房戶，「無家可歸不會存在」，否則就與政策目的相反。政府將於下周三（26日）立法會前廳交流會，以及本月31日房屋事務委員會會議商討「簡樸房」規管制度建議方案。

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