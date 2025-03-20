的士記分制半年 66人被記零停牌

加裝攝錄機草案下季交立會

另外，去年首3季警方就的士濫收車費的執法有19宗，較前年全年42宗少、較2022年全年17宗略高；連同其他執法數字，包括拒載及兜路等，去年首三季共有913宗，比前年全年1163宗少、高於2022年全年851宗。去年首3季警方就的士濫收車費的檢控及定罪數字均為21宗，其他如拒載及兜路的檢控及定罪均為零。

主要的士站設資訊牌

遇違法可抄車牌舉報

民建聯立法會議員鄭泳舜昨提出書面質詢稱，有指不少郊區和旅遊區如西貢及山頂出現黑的，查詢旅遊區黑的司機違例行為投訴數字。陳美寶回覆稱，運輸署及警務處都沒有的士服務投訴數字，以及涉及郊區和旅遊區的被記分的士司機分項數字。

陳續稱，政府關注旅客往來郊區及旅遊區的需求，因應旅遊景點旅客流量、運作情况等，適時檢視公共交通服務安排。她說，運輸署已在全港主要的士站設置的士資訊牌，展示的士收費資料，若市民懷疑司機涉嫌拒載、濫收車資等違法行為，可記下司機姓名、車牌、時間、地點等資料，向執法部門舉報。