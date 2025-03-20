赴美貨受困礙廠商周轉 議員冀借貸放寬 經民聯稱遭壓價延運 金管局：可求助專責小組

林健鋒表示，美國對華加徵關稅後，當地進口商持觀望態度，擔心進口商品後關稅又突然調低，遂暫緩部分貨品付運，致本港廠商未能收取費用，且存貨堆積，流動資金周轉困難，影響支薪、購買原材料等。他續稱，很多廠商被美國進口商要求繳付額外關稅和減價，憂慮大批廠商下調出口貨品價格會影響本港經濟，籲商界「沉着應戰」。

經民聯早前約見金管局及銀行代表，林健鋒冀對方體諒出口及製造業處境，共渡時艱，借貸上略為放寬。他說金管局反應正面，表示明白現况，承諾盡快與銀行商討如何協助企業。

金管局回覆稱，若出入口及製造業中小企在銀行融資遇到困難，可交「中小企融資專責小組」檢視再轉介有關銀行跟進。局方表示，全部參與專責小組的銀行，今年2月宣布同意透過協商機制，以彈性財務安排幫助面對突如其來流動資金壓力之中小企，金管局將繼續鼓勵銀行業採用類似安排。

中小企聯會：需商新價 訂單停

中小型企業聯合會會長郭志華表示，早前曾與銀行公會討論，對方表明若有企業因關稅問題致周轉困難，願提供支援。他說，從事鋼鋁等關稅較高原材料的公司、主力出口至美國的企業首當其衝，由於需加價填補額外關稅的成本，故要與進口商磋商新價格，很多新訂單「停了下來」，憂慮情况持續或影響企業資金鏈。

業界：有廠商改經東南亞出口

付貨人委員會主席林宣武說，暫未聞有企業因關稅面對資金困難，惟美國買家近期「壓價壓得很厲害」，要求出口商承擔額外關稅。他稱，出口產品至美國的利潤比例僅單位數字，但關稅高達20%，「不止蝕『入肉』，還要嘔凸出來，根本不可能做」，因此有廠商寧願拒接新訂單，遣散部分員工，短期內改為委託東南亞廠商加工出口。