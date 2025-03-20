醫局：調整收費非為減輕症輪候時間 緊急病人服務未達標 稱盼集中資源做到

公帑補助額增 盼輕症者另求醫

目前急症室病人被分流為5類，依次是危殆、危急、緊急、半緊急及非緊急。醫管局最新急症室使用數據顯示，2024年急症室首次就診總人次超過199萬（見圖），危殆及危急病人分別佔1.3%及2.8%，第三、四及五類病人共約佔95.8%。

醫管局質素及安全總監黃立己表示，急症室2017年加價後，求診人次約下跌5%，且多為第四及第五類病人，但現時效果減退；急症室每宗診症平均成本由2017/18年度的1390元，升至2023/24年度的2070元，公帑補助比例亦由87%升至91%。他強調希望透過收費調整，改變病人求診習慣，引導輕症病人選擇其他基層醫療服務，將資源分配予有緊急需要的病人。

去年急症室第四及第五類病人平均輪候時間分別為167及190分鐘，較2015年皆增加約1小時。黃立己說，現仍未做到90%第三類病人在30分鐘內診治，希望調整收費後能集中更多資源實現相關服務目標，削減輕症病人輪候時間並非主要目的。

被問護士分流壓力 稱指引清晰

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中表示，因診治程序日益精細，舉例中風及心臟病發病人需更多時間及人手醫治，故輕症病人即使減少，但輪候時間未減。

不同傳媒引述消息稱急症室或改分級收費，被問若第二及第三類病人收費不同會否增加分流護士壓力、如何應對醫患矛盾，蕭粵中說現時已有清晰分流指引，且若病人病情轉變，可到分流站重新分流。黃立己強調不管調整收費與否，醫護都會維持專業判斷，「不太擔心會有醫患關係的破壞」。