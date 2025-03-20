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港聞

港聞二

被問合併辦學否 「什麼都可發生」

【明報專訊】學界最近不時討論第三間醫學院花落誰家。理大校長滕錦光昨在記招稱該校有優勢，包括教學和研究基礎強大，「我們能更快、更有性價比地辦好這個醫學院」。被問有否考慮與競爭對手包括科大或浸大合作，校董會主席林大輝未正面回應，形容「只要有利香港整體發展、有利發展整個國際醫療創新樞紐，什麼事都可以發生」。

滕錦光昨日談到與另外兩間醫學院的競爭，稱理大有「非常大的獨特優勢」，多年來發展醫療相關的課程，教學和研究基礎強大，並有相關裝置與設備，倘獲批籌建醫學院，相信理大「更快、更加有性價比地辦好這個醫學院」。

林大輝就「低調」致歉

3間競逐醫學院籌辦權的大學中，科大不時發稿公布籌備進度、浸大上月底開記招交代擬設醫科課程的特色，理大被視為「最低調」。林大輝昨早甫開始記者會，便主動提及理大過去數月未在適當時間與傳媒和公眾交代籌建詳情，並且致歉。「正因為我們低調，更令不少人想知，到底我們的葫蘆賣什麼藥、有什麼內情，有些人還以為理大沒興趣申辦醫學院，有人苦口婆心、義正辭嚴勸我們為香港好，一定要申請。」

林大輝續說，理大培育醫療專業人才的「功力絕對無法速成」，稱該校作為愛國愛港的高校，是責無旁貸支持新醫學院的計劃。

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