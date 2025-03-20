九巴吐露港撼欄11傷1危

事發昨中午12時許，警方、消防及救護員接報到場為傷者分流，有傷者在路旁等候送院。車長先被送往那打素醫院再轉送威爾斯親王醫院，受傷乘客介乎29至71歲，分別頭、腰及手腳等受傷。11名傷者中，一名女乘客情况危殆，送北區醫院留醫；2男4女傷勢嚴重，分別在那打素醫院、北區醫院及威爾斯親王醫院治理；餘下3男1女情况穩定，一名傷者其後出院。

涉事行車記錄片段顯示，意外前巴士曾有偏離行車線迹象，車身搖晃，左轉大埔墟分岔路口時亦未見明顯轉彎或煞停，車頭右前方隨即撞上分岔路石壆，車身彈起，防撞欄前端位置被撞開，揚起沙塵。現場所見，巴士右前車頭底部嚴重損毁，車架及保險桿變形，車頭擋風玻璃碎裂，防撞欄撞至「摺起」。

客稱車長屢駛歪 公司：據紀錄前日休假

乘客郭先生憶述，當時巴士突左搖右擺，跟着撞壆「砰」一聲，乘客應聲倒地。乘客范先生懷疑車長「唔夠休息」，因巴士由科學園開始有數次偏離行車線。

九巴僱員工會主席郭志誠稱，從涉事片段所見，撇除車長身體不適，估計疑「瞌眼瞓」肇事。他稱公司管理問題與意外或有關係，車長工時由9至11小時不等，行駛路線又不固定，令車長疲勞。