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港聞一

九巴吐露港撼欄11傷1危

【明報專訊】大埔吐露港公路昨發生一宗九巴意外，11人受傷，其中一人危殆、6人傷勢嚴重。涉事九巴昨沿吐露港公路往上水方向駛至近廣福邨元洲仔支路時，失控剷上分岔路石壆撼防撞欄，45歲陳姓男車長頭及身體受傷，半清醒送院，傷勢嚴重。九巴回覆查詢稱，事涉74X往大埔中心巴士，據紀錄該司機前日休息，九巴已派員慰問傷者，會調查事件，亦會配合警方調查。

事發昨中午12時許，警方、消防及救護員接報到場為傷者分流，有傷者在路旁等候送院。車長先被送往那打素醫院再轉送威爾斯親王醫院，受傷乘客介乎29至71歲，分別頭、腰及手腳等受傷。11名傷者中，一名女乘客情况危殆，送北區醫院留醫；2男4女傷勢嚴重，分別在那打素醫院、北區醫院及威爾斯親王醫院治理；餘下3男1女情况穩定，一名傷者其後出院。

涉事行車記錄片段顯示，意外前巴士曾有偏離行車線迹象，車身搖晃，左轉大埔墟分岔路口時亦未見明顯轉彎或煞停，車頭右前方隨即撞上分岔路石壆，車身彈起，防撞欄前端位置被撞開，揚起沙塵。現場所見，巴士右前車頭底部嚴重損毁，車架及保險桿變形，車頭擋風玻璃碎裂，防撞欄撞至「摺起」。

客稱車長屢駛歪 公司：據紀錄前日休假

乘客郭先生憶述，當時巴士突左搖右擺，跟着撞壆「砰」一聲，乘客應聲倒地。乘客范先生懷疑車長「唔夠休息」，因巴士由科學園開始有數次偏離行車線。

九巴僱員工會主席郭志誠稱，從涉事片段所見，撇除車長身體不適，估計疑「瞌眼瞓」肇事。他稱公司管理問題與意外或有關係，車長工時由9至11小時不等，行駛路線又不固定，令車長疲勞。

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