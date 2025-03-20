獲認可境外機構亦可閱 認外泄風險訂雙邊協議

修例亦建議，賦權專員在信納某非香港公共健康紀錄系統符合指定要求下，可認可該系統連接醫健通並施加條件。

醫健通去年7月新增「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」功能，容許長者於指定大灣區醫療機構使用醫療券時，提前申請過往3年電子健康紀錄副本。系統核實長者授權後會經程式發放二維碼，機構掃讀二維碼便可瀏覽電子健康紀錄。用戶亦可將求醫紀錄以照片形式上傳醫健通。許澤森稱全港現有6000多名長者使用上述功能，惟過往做法不便用戶，舉例用戶較難上載高解像照片，令診症不夠完整。他形容，修例後認可機構能像「收發速遞」般，經授權後直接於系統上載及查閱醫健通資料。

未有確切名單 認可灣區機構暫較可行

他續稱，醫健通資料只會在用戶診症時開放，診症後機構關掉視窗便不能重開，更保障私隱。用家亦毋須逐次授權，「不過假設你去完深圳醫院，覺得之後唔會再去，你搭緊車返嚟其實已經可以取消（授權）」。

至於認可名單，許稱未有確切內容，提到得悉內地正建立類似醫健通的平台，惟成熟度「仲距離一大段」，認為現階段認可大灣區機構更可行。他稱名單亦可新增大灣區外醫療機構，當局會審視其監管資料能力和系統能否跟醫健通順利對接，確保資料不會外泄。