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醫健通倡「同意參與」即兼允私醫上載 閱資料仍須市民同意 遭投訴拒上傳可起訴

【明報專訊】醫衛局提出修改「醫健通」法律框架，包括精簡同意機制，市民倘同意參與，即等同授權所有公私營醫護上載健康資料，有別以往私營界別須先獲「互通同意」。修例亦賦權醫衛局長可要求指明醫護提供者上載市民重要健康資料；醫護倘不上載被市民投訴，不遵從執行通知可罰款甚至起訴。有私家醫生相信，修例後私營醫護會積極上載資料，亦有助診症；有議員認為上載資料屬醫護的「道德責任」，惟建議當局給予私家醫生時間和技術支援。

《電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》明天刊憲，下周三（26日）交立法會首讀。醫衛局稱，修例目的之一是應對私營界別提供健康紀錄的進程「仍未合乎醫護接受者期望」。

暫0.3%資料由私營上載

醫健通自2016年3月啟用，讓公私營醫護提供者獲授權後上載並查閱市民電子健康紀錄。截至上月底，逾610萬名市民已登記參加醫健通，系統存放逾45億則電子健康紀錄，僅0.3%由私營醫護提供者上載。

現時市民註冊醫健通時須按下「參與同意」以授權公營醫護提供者上載並查閱健康資料。私營界別倘要有相同權限，則要市民「互通同意」授權，惟逾六成登記市民未有「互通同意」，代表大部分私營界別不能上載並查閱資料。

修例提出精簡同意機制，市民倘「參與同意」，即同步授權所有醫護提供者上載資料。修例亦賦權醫衛局長可指明任何醫護提供者，將指明重要健康紀錄在指定時間內上載市民醫健通戶口。

倘電子健康紀錄專員接獲市民投訴，並信納醫護提供者沒上載資料至醫健通，可發送執行通知，如不遵從可定額罰款1500元，再不遵從可起訴，最高可罰5萬元。不獲市民授權及資料遺失可作合理辯解。

局方：不希望逼 盼自然進程

醫衛局副秘書長許澤森表示，賦權局長只屬法律框架，未必會用到，強調不希望強迫私營界別上載資料，「最希望有自然進程」，但面對公共衛生危機時不排除動用權力。

被問到市民同意參與醫健通後能否仍申請拒絕私營上載指明資料，許重申市民有自主權決定資料上載程度，惟不建議市民拒絕上載，以保持資料完整。

議員：屬道德責任 需給時間支援

醫衛界議員兼私家醫生林哲玄同意條例方向，認為上載病患關鍵資料是「醫護的道德責任」，亦有助政府就公共衛生數據分析，但需先解決技術問題。他舉例，私家醫生使用的紀錄系統未必全部與醫健通兼容，以其使用系統為例，系統公司在後台上載資料到醫健通，但他不會知道上載時間和數量，若用醫健通輸入資料，則未能處理診所日常需要。他說仍有少數醫生沒用互聯網，需給時間和支援。

醫學會會長鄭志文認為修例包含罰則，相信「行政命令下」私營界別會增加資料上載量。他認為技術上要輸入資料至醫健通困難不大，問題是上載資料沒統一格式，「咩都放上去……試諗吓你個facebook 20年冇開過會係點？」他認為修例後下一步應商討上載資料格式和分類，建議有專員定期整理系統，可有效幫助醫生診症。

醫學會：下步應商統一格式

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，修例能簡化系統運作，相信病人紀錄能更妥善保存。他說曾有病人於私院診治被誤開不適切藥物致藥物敏感，因該院沒上載紀錄到醫健通，病人於公院診治時花長時間找致敏原，最終逝世。他相信修例可加快醫治效率，令病人得適切治療。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕彭鴻昌 鄭志文 林哲玄 醫健通 醫衛局 互通系統條例

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