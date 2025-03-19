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梁振英倡中港車「一車多關」 李家超：關口管理需兩地政府協商

【明報專訊】現時中港車牌私家車一般僅限使用單一指定編配口岸出入境，全國政協副主席、前特首梁振英早前批評不合理，倡放寬容許「一車多關」，即容許跨境私家車使用不同口岸出入境。特首李家超昨稱，政府要確保每個關口交通暢順，若無管制，某些較方便的口岸易嚴重塞車，倒灌市區；又指因涉兩地交通，需兩地部門配合，會與內地單位持續監測並探討有關情况。

李家超表示，私家車可從不同關口過關，從司機、駕駛者角度當然方便，但政府要確保每個關口交通暢順，要通盤考慮。他又稱，因關口涉兩地交通，兩地管理部門要完全配合，確保一個地方的交通如有阻塞，另一地的部門可隨時應對，故不同關口的交通管理需兩地政府協商及同意才可執行。

李稱，政府明白應盡可能給予有需要的車靈活性，故前年起容許部分出租車或直通巴士使用不同關口，未來會多聽意見如何令關口交通管理更暢順及符合市民期望。翻查資料，現時持粵港常規配額的香港貨車、出租車、巴士，可向運輸署申請變更通行口岸。

另外，目前經常訪港的旅客可申請使用自助通關服務，但東盟十國中，來自柬埔寨、老撾、緬甸和越南的訪客則需申請簽證訪港。李家超昨日宣布推出「特邀人士入境便利計劃」，能為香港經濟發展帶來相當貢獻，或已獲邀來港出席重要活動的東盟人士會獲政策局／部門會主動邀請，可透過入境處的電子平台一站式處理申請，放寬其自助通關申請資格和簡化申請簽證所需資料。入境處網站顯示，每次訪港可長達兩個月。

便東盟來港 推特邀入境計劃

他說，入境處將不再考慮相關人士過往訪港次數，獲批資格有效期為3年，並可用自助通關服務；計劃下財庫局、商經局、創新科技及工業局、文體旅局和律政司，會向特邀人士發邀請，其中商經局和律政司昨已率先發信，邀請為香港經濟發展帶來相當貢獻的東盟商界和法律範疇領袖參加計劃。

李又稱，東盟現為香港第二大貨物貿易伙伴，推出計劃方便東盟獲邀人士更積極參與在港舉辦的國際盛事，來港投資營商，亦可吸引他們用香港作為進軍內地和環球市場的跳板，貢獻香港經濟。

相關字詞﹕入境處 東盟十國 李家超 梁振英 跨境交通 中港車牌 一車多關

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