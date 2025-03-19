建行經理涉非禮襲擊下屬罪脫 官：事主證供不可信

被告黎敬倫（54歲，​報稱​公司經理）分別被控於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環中國建設銀行大廈與友邦金融中心之間的天橋、近昃臣道的行人隧道及置地廣場的扶手電梯上猥褻侵犯女子X。黎另被控於2023年3月中旬至4月24日，在中國建設銀行大廈交易服務部兩次襲擊X。

裁判官昨指，X分別對公司人事部及平機會提及疑於2023年6月1日在置地廣場的非禮事件時，關於閉路電視片段的說法有兩個版本，X對平機會說未能取得拍攝到該次事件的閉路電視片段，但對公司人事部說已取得有關片段。

裁判官又指，X對於疑似非禮事件的反應不尋常，例如她曾言幸好事發時無他人在旁；另外X在講述有關被勸退離職的事件時證供有矛盾，包括她所指公幹旅程被取消的原因疑與事實不符。

辯方盤問X時，X同意曾與港人朋友Shirley Chan討論警方發送給證人的問題。裁判官昨稱，相信兩人此舉的唯一目的是令她們口供一致，因此依賴Shirley Chan的證供是不穩妥的做法；另外，X承認曾在審訊前刪除一些可能與案有關的信息，但未能解釋，疑似隱瞞事實，因而法庭要謹慎處理，裁定被告罪脫。

【案件編號：ESCC 2838/24】