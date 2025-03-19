新地悼念李兆基 港澳辦轉載「讚愛國心」報道

恒地（0012）董事局昨日表示，會秉承李兆基所定下的方針，繼續發展集團，李的辭世對集團營運不會造成影響。恒地股價昨收市報23.1元，升0.65%。

老臣讚「恐龍老闆」無架子

人稱「四叔」的李兆基1963年與新鴻基地產創辦人郭得勝、新鴻基證券創辦人馮景禧合作，創建新鴻基企業，1972年上市，翌年他自行創辦恒基兆業。新地昨對李兆基辭世深表哀悼，稱李擔任新地副主席一職超過48年，為新地發展提供無數寶貴意見，其睿智卓見、高瞻遠矚和堅毅精神，一直為集團所尊崇並帶來許多啟發。

與李兆基共事近30年的恒地執行董事孫國林，昨日出席商台節目時分享與四叔的相處點滴，形容對方是「恐龍老闆」、 相信已絕種，稱四叔即使是世界級富豪亦從無架子，謙厚和彬彬有禮，從沒見過四叔發脾氣罵人。孫國林續稱，恒地比政府更早推男士侍產假，集團每年又會為有新生嬰兒的員工提供5000元「奶粉錢」，後來更加碼到8000元，「提供到戒奶為止」。孫說重點並非金額，而是反映四叔關心員工，想員工視公司為「大家庭」。

李兆基曾捐款成立多間本地學校，部分以他命名，包括香港青年協會李兆基書院及小學、香港兆基創意書院、順德聯誼總會李兆基中學。香港青年協會李兆基書院校網轉為黑白色，校方前晚發文稱「書院全體仝人謹此致以深切哀悼與懷念，並向李兆基博士家人表示誠摯慰問」。香港兆基創意書院亦在社交媒體發文悼念，「感謝你對書院的支持」。