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港聞二

10銀行18職員涉助騙按揭轉介費 7年200貸款申請 廉署共拘22人

【明報專訊】廉署本月拘捕22人，其中18人是來自10間銀行的前線職員，涉收約200萬元賄款，協助中介公司詐騙樓宇按揭轉介費。廉署指出，本案涉及逾200宗樓宇按揭貸款、逾100名客戶，大部分申請人均被蒙在鼓裏。署方引述涉事銀行稱將檢視相關申請有否問題再跟進。廉署正與業界接觸，改善相關程序和宣傳教育，防止類似案件發生。

廉署昨在記者會表示，本月採取執法行動拘捕13男9女，年齡介乎31至58歲。其中18名被捕人是來自10間本地銀行的前線職員，大部分屬按揭部職員，有1人已離職；另外4人則是前線職員的配偶或同黨，主要負責處理贓款。各被捕人涉嫌行賄、受賄、洗黑錢及串謀詐騙罪，保釋候查。

廉署早前調查另一貪污案時發現，一間中介公司的負責人曾於不同銀行任職，其後自組中介公司，並與部分銀行前線職員交往甚密，當中或涉貪污，遂展開調查，揭發本案。

轉介表混入文件 客不留神照簽

樓宇按揭申請人目前可直接向銀行申請樓按貸款，或經銀行認可中介轉介；若屬後者，銀行會向中介支付轉介費。廉署總調查主任陳德輝稱，涉案職員收受賄款後，在安排客戶簽署樓宇按揭文件時，將轉介申請表偷偷混入文件騙取客戶簽名，不少客戶不虞有詐，一不留神就簽署，令銀行審批時被誤導，以為申請由中介轉介，故批出按揭貸款後會發放轉介費予中介。調查亦發現部分轉介申請表或屬冒簽。

另涉冒簽 入息證明造假

涉案中介公司由2018年至去年持續行賄，收取銀行轉介費後與涉案銀行職員分帳，比例介乎五成至八成，涉款介乎數千至數萬元。其中兩名被捕人是一對任職銀行的夫妻，受賄約60萬元。廉署調查另發現，涉案中介公司疑提供利益予部分銀行職員，以協助處理多名客戶的按揭申請，文件涉及虛假入息證明，當中有人收取逾10萬元賄款。

廉署執行處首席調查主任余顯麗提醒，申請貸款的市民簽文件時要看清楚，免被不法之徒利用。她稱，案件僅涉個別銀行的害群之馬，本港銀行業整體十分廉潔；香港國際廉政學院本月會再度為銀行管理人員提供反貪專業課程，提升銀行業誠信文化，同時加深他們對相關法例和貪污風險的認識。

相關字詞﹕中介公司 貪污 串謀詐騙 銀行 廉署

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