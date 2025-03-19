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中電電動車充電站年內收費

【明報專訊】中電的電動車充電站目前可供公眾免費使用，中電昨日宣布，鑑於電動車充電服務市場發展已趨成熟，大部分充電站已收費，故今年內旗下充電站亦將改為收費，詳情將適時透過各停車場通告發布。翻查中電資料冊，截至去年6月，中電在九龍、新界及大嶼山主要地區共設47個中速及快速的電動車充電站，共提供146個充電器。

現設47站 稱市場趨成熟

中電稱，2009年起在全港各區設置電動車充電站供公眾免費充電，以推廣電動車應用，今年內充電服務改為收費是「配合市場發展」。中電強調會繼續配合政府及業界加快擴展本港電動車的充電網絡，提升充電規模和覆蓋範圍。根據中電網頁，中電轄下的充電站遍及各區多個大型商場停車場，例如中港城、朗豪坊、如心廣場，部分則位於屋邨商場，例如逸東邨、彩德邨的商場。

環保署網頁顯示，截至去年底本港有10,401個電動車充電器。翻查資料，近年大部分免費充電站陸續改為收費，政府停車場充電站前年底起逐步改為收費，截至去年底有逾70個政府停車場，涉逾1000個充電器，每小時收費19至21元。同於2009年起提供免費充電的港燈，去年起亦宣布逐步改為收費。

中電昨稱收費詳情稍後公布。現時市面商業營運的充電站收費模式不一，可按充電時間或充電量計算，收費水平亦取決於地區、服務時段等因素。

相關字詞﹕電動車充電 電動車 中電

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