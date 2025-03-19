中電電動車充電站年內收費

現設47站 稱市場趨成熟

中電稱，2009年起在全港各區設置電動車充電站供公眾免費充電，以推廣電動車應用，今年內充電服務改為收費是「配合市場發展」。中電強調會繼續配合政府及業界加快擴展本港電動車的充電網絡，提升充電規模和覆蓋範圍。根據中電網頁，中電轄下的充電站遍及各區多個大型商場停車場，例如中港城、朗豪坊、如心廣場，部分則位於屋邨商場，例如逸東邨、彩德邨的商場。

環保署網頁顯示，截至去年底本港有10,401個電動車充電器。翻查資料，近年大部分免費充電站陸續改為收費，政府停車場充電站前年底起逐步改為收費，截至去年底有逾70個政府停車場，涉逾1000個充電器，每小時收費19至21元。同於2009年起提供免費充電的港燈，去年起亦宣布逐步改為收費。

中電昨稱收費詳情稍後公布。現時市面商業營運的充電站收費模式不一，可按充電時間或充電量計算，收費水平亦取決於地區、服務時段等因素。