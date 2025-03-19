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李家超促體育園設會議機制 文體旅局「要提意見」 指首月「有些安排有問題」

【明報專訊】啟德體育園揭幕不足一月頻頻「甩轆」。行政長官李家超昨稱，開園至今「有一些安排不理想」，已要求文化體育及旅遊局與體育園設立恆常會議機制，園區另須設立應急或處理突發事故的機制，「確保管理層充分掌握在場地前線發生的問題」。

另促應急機制 確保高層掌握前線

體育園本月揭幕後屢掀爭議，包括開幕禮當晚疑有人收錢帶客「走後門」入場、世界格蘭披治桌球大獎賽首日未完場便提早「逐客」。李家超昨日出席行政會議前表示，非常重視體育園運作順利及符合市民期望，「第一個月有一些安排有問題，需要把它處理好」。

李說，文體旅局與啟德體育園的管理層須有定期工作會議，局方應聽取體育園匯報並提出意見，而體育園亦須設立應急或處理突發事故的機制，並加強決策機制，確保管理層的決定下達前線人員，有效執行。他亦重提發言人機制，稱要「第一時間將信息發放給大家」。

議員倡會議邀體壇精英場地業界

啟德體育園回覆查詢稱，將積極與文體旅局及相關政府部門保持溝通和合作，樂意聆聽各方意見，共同推動香港成為舉辦本地和國際大型活動的理想目的地，並滿足活動主辦方及訪客的需求。園方又說，作為啟德社區一分子，他們亦重視鄰里關係。

立法會議員鄭泳舜認為，體育園未來有多場大型盛事，建議政府考慮在恆常會議機制邀請精英運動界別及專門負責場地佈置等人士出席，聽取不同意見。他亦鼓勵當局定期到立法會匯報體育園運作情况，聽取議員意見。立法會議員何敬康表示，倘體育園活動出現事故，應由體育園及主辦方分擔責任，「尤其是主辦方，他賣門票、賺錢，是應該對觀眾負責」，認為政府應減少出面解說。他認同設立發言人制度，但說需要發言人出面交代時，亦意味事故已發生，而「最重要是勿讓事件重演」。

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