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今年料5至8熱帶氣旋 強颱比例增 天文台：地震難測不會建議赴日否 港影響有限

【明報專訊】天文台昨日發表年度天氣展望，料今年風季或在6月或之前開始，10月或之後結束，將有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍內，當中強颱風比例增加，全年氣溫偏高。有傳日本今年或發生大地震，天文台長陳栢緯回應稱地震難預測，「不會建議（市民）去不去哪裏」，呼籲市民關注當地資訊，又估計若日本地震，香港或出現輕微海嘯，但影響有限。

氣溫高於正常 10月後或仍打風

回顧去年本港天氣，陳栢緯表示，2024年是有紀錄以來最暖一年，平均氣溫達24.8℃，較1991至2020年正常值高1.3℃，4月及10月的平均氣溫更破紀錄；而全年平均最低及最高氣溫，分別為有紀錄以來最高及第二高。近年不少颱風於年末襲港，去年11月太平洋更「四颱共舞」，陳栢緯解釋，去年「厄爾尼諾」現象衰減，令風季較遲完結，而今年夏季西部太平洋海水偏暖，料今年颱風較多，10月後仍可能打風。

陳栢緯預料，今年全年平均氣溫高於正常，達最高氣溫紀錄首10位的機率為中等；本港今年雨量介乎2100至2700毫米，接近正常，但仍有可能受暴雨及局部地區大雨影響。陳提醒，除了颱風、暴雨等惡劣天氣警告，市民也應多留意雷暴等特別天氣提示，因與雷暴相關的陣風也相當強勁。

提到有傳日本今年或會發生大地震，陳栢緯稱的確有機率發生，並引述天文台早前曾發布網誌介紹日本地震風險，稱歷史上南海海槽每300至600年會發生一次規模約8級地震。不過他重申地震難以預測，故「不會建議去不去哪裏」，市民若身處日本遇上地震，應躲到桌椅下或户外地方。

引入AI測風 路徑較準強度尚遜

天文台去年在「地球天氣」網頁加入兩個AI模型預報。陳栢緯說，AI預測3至5日內的颱風路徑較傳統模型準確，捕捉颱風生成的成功率也較高，但AI預測熱帶氣旋強度的能力仍不足，因以往電腦模型數據有偏差，訓練數據也缺乏未曾發生的極端情况，影響機器訓練成果。提到AI與傳統模型對熱帶氣旋走向的預測有分歧，他表示各模型「講不同故事」屬正常，尤其較長期的預測，天文台只能綜合判斷。

另外，未來一兩個月天文台網頁及「我的天文台」應用程式將新增圖像形式顯示各區雨量，下半年部分「天氣隨筆」文章將提供預報員短片講解未來天氣。天文台亦會加強網頁及應用程式上的雷達及衛星圖像，包括128及256公里範圍的雷達圖像由每12分鐘加密至每6分鐘更新一次，並增設「全日可見光」衛星圖像等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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