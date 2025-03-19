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灣區熱搜：生產力局伙東莞資助傳統企業升級 總額1200萬 助優勢產業探索「港研發莞轉化」

【明報專訊】香港生產力促進局與東莞市科學技術局上月推出資助總額達1200萬元（人民幣，下同）的「莞港Tech100+賦能計劃」，為當地傳統優勢產業和高新技術企業提供新型工業化技術評估、諮詢輔導及合作研發服務。香港生產力促進局內地業務首席執行官黎少斌回覆本報稱，傳統產業在技術升級中往往面對成本高、人才缺、技術成果難轉化等問題，冀透過計劃鼓勵企業自主創新，培育新質生產力，實現大灣區高質量發展。

提供新型工業化技術評估諮詢輔導

「莞港Tech100+賦能計劃」主要聚焦東莞市內的紡織服裝、鞋帽、玩具、模具等傳統優勢產業和高新技術企業，讓申請企業可有效對接生產力局的優質創科資源，在科技合作、技術創新、人才培養等方面探索「香港研發+東莞轉化」、「香港服務+東莞製造」的合作模式。計劃分為兩大類，分別是企業新型工業化技術評估項目，以及企業新型工業化諮詢輔導及合作研發項目；前者按企業實際情况評估，分析優勢並制定發展路線和改進建議，以及單項項目最高4萬元補助；後者則根據企業在推動新型工業化時面對的困難，給予技術解決方案、改造升級生產線、聯合研發新產品及提供人才培訓等支援，單項項目最高補助40萬元（見表）。計劃現已接受申請，實施期至2027年底。

成本高缺人才 礙新型工業化發展

黎少斌回覆本報查詢表示，該計劃需要在申報前期與局方具體溝通需求和規劃項目，自2月19日與東莞市科學技術局聯合推出後，目前已有近10家企業正準備申報材料，其中七成以上為港企。黎指出，聚焦傳統製造業是因相關企業在技術升級中面臨多項挑戰，例如紡織服裝領域的高校和科研機構的技術成果與企業需求存在脫節，技術成果轉化率較低；模具行業的技術研發多依賴企業自身，難以突破如精密模具設計等高端製造瓶頸，與國際先進水平差距顯著；此外相關傳統行業的智能化改造及綠色技術如減排降污設備和研發成本高企，人工智能（AI）與數碼化技術應用未完全普及，加上具備數據分析、設備運維能力的複合型人才短缺，因而阻礙了傳統製造業的新型工業化發展。

研「港服務莞製造」 首期料惠80企

生產力局冀透過今次計劃，讓東莞企業對接局方的優質創科資源，並利用項目的支援，在科技合作、技術創新、人才培養等方面探索「香港研發+東莞轉化」、「香港服務+東莞製造」的合作模式。其中，「香港研發+東莞轉化」將以企業需求為導向，提供從技術研發到落地應用的全鏈條支援，包括技術評估、研發設計與實施，項目落地、人才培訓等，確保技術成果能夠直接應用，快速轉化為企業生產力；至於「香港服務+東莞製造」，則由生產力局擔當實施者與連接者，結合香港的專業服務與東莞的製造能力，通過香港國際化的服務水平，幫助東莞製造業提升生產效率、產品品質與競爭力，從而推動區域產業協作，實現大灣區高質量發展。

黎少斌預計，首期將有逾80家企業受惠，未來依據實施效果或擴大企業數量至超過100家。若計劃實施效果顯著，局方還將與東莞市相關部門協商推出新一輪支持計劃，進一步擴大資助範圍與力度，覆蓋更多行業及本土企業。

明報記者 陳子凌

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