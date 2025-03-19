平台送遞員保障 勞處年內擬路向

根據文件，勞工處除委託統計處就本地平台工作者特徵及工作情况做調查，也委託承辦商做意見調查及焦點小組收集平台工作者意見；並成立聯絡小組與主要外送平台公司及勞工團體商議，促進三方交流和協商。

承辦商去年7月的意見調查收回1984份有效問卷，受訪外送平台工作者平均年齡為38.4歲，87.9%為華裔人。調查顯示，大部分外送平台工作者認為應優先處理的事宜為防止非法勞工參與平台工作（62.7%）、增加收入穩定性（51.8%），及提升工作意外補償（37.9%）。

倘立法保障 最多盼有工傷補償

有36.6%人支持以非立法方式加強平台工作者保障；34.2%則支持立法。倘要立法以提供一項現有僱員保障，最多受訪者希望享有現時法例賦予僱員的工傷補償。焦點小組有51名平台工作者參與，所提意見與調查結果相若，另關注退休保障、工作安全支援、平台派單不透明等。

調查被批未涉工傷保障

政府：難取足夠樣本分析

有議員批評統計處調查不夠全面，未觸及工傷保障等。本報就此向勞工處及統計處查詢，政府發言人昨回覆稱，工傷屬個別情况，難通過住戶統計調查取得足夠樣本作詳細分析和提供可靠統計數據；至於投購保險情况，發言人指每個平台提供的保險方案不同，平台工作者難知悉所有細節，要通過住戶統計調查去取得詳盡和準確全面的資料有一定難度。