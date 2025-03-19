泰菲辦步行導覽 帶旺城市外圍

平台伙泰推美食地圖 邀男團宣傳

有別於昔日走馬看花的旅遊方式，Laura指疫後旅客傾向尋求獨特體驗，例如遊覽熱門景點以外、更具當地特色的地區，而非僅到訪主題樂園或大型體育場等，令步行導覽的需求愈來愈大。相關趨勢衍生更多小型、獨立機構經營步行導覽，但如何在旅遊平台推廣，繼而接觸全球旅客則成為挑戰。

她稱泰國、菲律賓等東南亞地區積極吸引旅客探索市中心以外的地區，可為旅客帶來獨特體驗，同時有助紓緩大城市內「過度旅遊」的情况，減少同一時段有大批旅客聚集市中心。她提及，平台前年起亦連續兩年與泰國旅遊局合作推出「美食地圖」，去年曾向用戶推介當地8省、40間餐廳，並邀請泰國男子組合探索相關目的地，讓他們分享旅遊體驗，期望吸引旅客體驗不同泰國風情，促進二線城市旅遊發展。

近年旅遊業界多個環節人手短缺，Laura指情况見諸不少地方，留意到疫後部分酒店由於缺乏人手，無法供應全部客房；惟近年已陸續復常，舉例有酒店於前台等環節利用科技分擔工作，亦有酒店減少清潔房間次數，由每日一次改為每兩日一次，透過不同方式提高效率及服務水平。