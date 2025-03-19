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港聞二

參與國安教育展 小學生：國家我們有份

【明報專訊】第十個「全民國家安全教育日」專題展覽今起開放予公眾參觀。教育局長蔡若蓮昨在開幕禮致辭表示，國家安全是安邦定國的重要基石，將與社會各界推動國安教育。有參觀展覽的小學生稱「我們是中國的一分子」，故需學習國安概念。

專題展覽以「全民國家安全教育，走心走實十周年」為主題，回顧過去本港推動國安教育的工作。展覽設三大展板，當中提到國家安全是「頭等大事」，並列出多個政府部門的國安教育工作，包括提到保安局需積極反駁失實評論及抹黑，同場亦設有互動遊戲及扭蛋機。本報昨統計展板上的文字描述，單計約490字的序言，連同主題名稱，「國家安全」出現17次，全展共出現逾50次。

蔡若蓮稱，當局以「有機結合」和「自然聯繫」等方式，培養學生的愛國情操及國安意識。她提到，當局組織的學生內地考察團，讓學生親身體驗，以加深對國家社會和科技等重點安全領域的認識。她又說，國家安全展覽廳自去年8月開放，至今年約120間中小學、超過4.3萬學生參觀。

昨日開幕禮中有奏唱國歌環節，在場小學生均肅立唱歌。英皇書院同學會小學五年級生李同學表示，最深刻是有從地面至天花的大屏幕，展示國家安全教育工作的相片，如同「身處國家安全之中」，又說「國家我們都有份」，未來欲貢獻國家。東莞工商總會張煌偉小學許同學亦說「我們是中國的一分子」，認為展覽的扭蛋機最有趣，他則抽到熊貓玩偶。

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