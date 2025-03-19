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港聞

港聞二

鍾翰林後父被帶走助查 任建峰澳洲遭匿名懸紅

【明報專訊】消息指警方國安處昨早在何文田區，帶走被國安處通緝的前「學生動源」召集人鍾翰林的後父協助調查，至昨中午約12時離開西九龍警察總部。另一涉國安條例被通緝的前法政匯思召集人任建峰，據英國《衛報》報道，澳洲墨爾本有居民稱接獲匿名信，聲稱若提供與任相關的情報等可獲100萬港元，澳洲外交部長黃英賢表示已就事件向中方表達關注。

前年赴英尋求政治庇護的鍾翰林涉嫌煽動分裂國家及勾結外國勢力被通緝，回流澳洲的任建峰則涉勾結外國或境外勢力危害國安罪被通緝。

英國《衛報》前日報道，澳洲墨爾本有居民稱接獲匿名信，列出任建峰的兩個地址，若提供與他相關的情報或將其轉交香港或澳洲警方，可獲100萬港元。任建峰在社交平台稱，本港「光復」前不會自願返港，感謝澳洲外長公開支持，將繼續正常生活，「不會自殺」。

澳外長：不容其他政府干擾公民

外交部：澳方干預港法治

路透社引述黃英賢在一個記者會上回應事件，稱澳洲政府不容許其他政府干擾其公民，讓任何人感到不安全。在北京，外交部發言人毛寧回應，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預，指澳方公然干預香港特區法治，中方表示強烈不滿和堅决反對。

《港區國安法》自2020年實施，英國同年起為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人推出移民英國簽證計劃。國際公益法律服務協會創始人何君堯前日在聯合國人權理事會稱，10多萬名港人移英後面臨重大挑戰，要求英國保障移英港人權利。同場的青聯主席林顥伊稱某些國家對本港人權狀况源於誤解與偏見。

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