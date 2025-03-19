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港聞

港聞二

立會12．7選舉 提名期料10月中

【明報專訊】現屆立法會議員任期今年屆滿，特首李家超昨日公布，立法會換屆選舉將於今年12月7日（周日）舉行，選出新一屆90名議員，李家超說已指示政制及內地事務局做好準備，與選管會緊密合作，在宣傳、培訓工作人員、點票安排等各方面做好全面部署及應變計劃。有關投票日期的公告將於本周五刊憲。

根據選舉規例，提名期必須於舉行選舉的日期前29天至42天期間結束。翻查上屆選舉安排，投票日為12月19日，當時提名期定於10月30日至11月12日，按此推算，今年的換屆選舉提名期大約會在10月中展開，屆時與特首公布《施政報告》的日子如何配合，仍有待安排。

李家超昨日出席行會前見記者，宣布立法會換屆選舉將定於12月7日，此前會先舉行選舉委員會界別組補選，令他們可在立法會選舉的選舉委員會界別提名和投票，選委會選舉定於9月7日，需補選出90席。選委會應有1500人，當中967人經選舉產生，其他是提名委員和當然委員。

選委會9．7補選90席 預備立會選委界別

民建聯冀當局能做好各項選民宣傳活動，推出具針對性的宣傳，鼓勵符合資格的市民登記做選民及積極投票，政府各部門須緊密配合，妥善做好各項準備工作，包括妥善安排派發選票及投票的選程、提高點票效率，以及加強對電子及網絡技術的支援。

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