立會12．7選舉 提名期料10月中

根據選舉規例，提名期必須於舉行選舉的日期前29天至42天期間結束。翻查上屆選舉安排，投票日為12月19日，當時提名期定於10月30日至11月12日，按此推算，今年的換屆選舉提名期大約會在10月中展開，屆時與特首公布《施政報告》的日子如何配合，仍有待安排。

李家超昨日出席行會前見記者，宣布立法會換屆選舉將定於12月7日，此前會先舉行選舉委員會界別組補選，令他們可在立法會選舉的選舉委員會界別提名和投票，選委會選舉定於9月7日，需補選出90席。選委會應有1500人，當中967人經選舉產生，其他是提名委員和當然委員。

選委會9．7補選90席 預備立會選委界別

民建聯冀當局能做好各項選民宣傳活動，推出具針對性的宣傳，鼓勵符合資格的市民登記做選民及積極投票，政府各部門須緊密配合，妥善做好各項準備工作，包括妥善安排派發選票及投票的選程、提高點票效率，以及加強對電子及網絡技術的支援。