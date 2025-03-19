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港聞

港聞二

運輸工涉殺女 官引導陪審：勿因憤慨判罪

【明報專訊】運輸散工涉2020年猛烈搖晃幼女致腦出血昏迷，被控謀殺受審，法官黎婉姫昨於高等法院引導陪審團。法官表示死者是3歲女孩，被告涉嫌「打女人」和家暴，牽涉罪行可能令人憤慨和厭惡。法官提醒陪審團別受負面情緒影響，要從證據客觀評估控罪。

被告劉佳坪（現年42歲）被控2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。法官黎婉姫表示，陪審團應考慮證據判斷被告有否意圖使雅思嚴重受傷或死亡，若不肯定具謀殺意圖，或信納可能無謀殺意圖，就要裁定被告脫罪。黎官稱舉證責任在控方，辯方毋須證明被告無辜或清白。

被告早前承認2017年向同居女友即雅思生母梁小欣淋腐液，梁出庭作供指證被告虐待女兒。黎官稱事隔多年仍見證人臉傷未復，本案情節或令人憤慨厭惡，惟陪審團責任是客觀評估證據，而非基於情緒裁決。黎官續稱，證人曾在庭上飲泣，陪審團不可因同情心影響判斷。

被告認虐兒 官提醒不可據此證謀殺意圖

黎官提到，被告承認2020年5月至7月干犯虐兒罪，但否認謀殺罪，陪審團不能因為事發日之前的刑事行為，假定被告有謀殺意圖，而將他入罪。辯方早前形容，被告坦白承認虐兒罪，控方則指被告直至專家報告齊備才認罪。黎官着陪審團考慮全盤背景，判斷被告是否具謀殺意圖。

黎官提及，被告由報案、雅思送院及被捕後的錄影會面，均沒提及當日曾搖晃雅思，直至出庭自辯才供述搖晃女兒。他承認被捕後無講真話，並非故意說謊。黎官指出，陪審團可以考慮被告是否出於「清白」原因說謊，例如因事出突然而驚慌失措、想掩飾干犯罪行，抑或遮蓋不光彩的事情。

【案件編號：HCCC 61/22】

相關字詞﹕高等法院 倫常命案 謀殺罪 虐待兒童

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