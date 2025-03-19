憂奪走公屋 六旬漢拒續緣斬前妻 認傷人候判 求情稱曾遭事主虐待

被告張家翔（69歲，保安員）原被控企圖謀殺罪，控方早前改控傷人罪，被告終在上周五（14日）承認該罪。辯方求情稱，被告無預謀行事，僅希望嚇怕事主，惟當時受酒精和藥物影響犯案，現已深感歉疚。辯方又提到，被告獲得女兒的撫養權，與對方關係親密，希望法庭從輕發落，讓被告出獄後跟她共同生活。辯方亦相信，被告日後能跟事主和諧共處，但法官陳慶偉聞言後直言「我不同意」、「我認為你太樂觀」。

育有一女 離異同住 談論重娶

承認案情提及，張姓事主2004年為被告誕下女兒，兩人5年後於本港註冊結婚，婚姻維持至2020年結束，但他們仍繼續同住馬鞍山耀安邨耀榮樓一單位。

2021年6月21日早上，兩人在家中因金錢和再婚問題爭執，之後事主返回房間睡覺，其間頭部接連出現劇痛，同時聽到被告稱：「我要斬死你。」事主聞言後張開雙眼，目睹被告手持生果刀和菜刀，遂嘗試搶走被告的菜刀，但不成功，之後被告揮刀斬向事主，導致她面部、頸部和手部流血。

事主中刀逃走 被告持刀尾隨

事主其後逃離涉案單位，走入大廈升降機，惟發現被告尾隨，於是改從樓梯離開耀榮樓，跑往鄰近的錦禧苑錦欣閣求助。錦欣閣保安員見狀，安排事主到後樓梯躲避。約一分鐘後，被告抵達錦欣閣，要求保安員開門，保安員則要求被告先放下手上兩把刀，又表示已報警。之後被告將兩把刀丟棄到附近垃圾桶，坐下等待警方到場。

被告同日被捕，在查問下向警方表示事主曾多次提出再婚，而他覺得對方打算藉再婚搶走其公屋單位，因此一直拒絕。被告又提到，案發當天早上承受極大壓力，希望自我了結並寫下遺書，之後喝掉兩瓶紅酒和服用5顆安眠藥；至當日中午，他和事主因再婚問題爭執，過程中事主變得情緒化，並以剁肉刀指向自己，稱「若你不跟我再婚，我就斬死你」，兩人繼而發生衝突。

被告和受襲後清醒的事主同日送院治理，事主被發現左手腕和手指有多處傷口，左前臂、面部、耳朵等亦出現破損，並傷及面部神經，同月23日出院。

【案件編號：HCCC 107/23】