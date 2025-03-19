明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新型工業發展聯盟成立 孫東：擔改革角色

【明報專訊】由香港工業總會協調籌組的「香港新型工業發展聯盟」昨日成立，目標是促進「政、產、學、研、投」5個領域協作。創新科技及工業局長孫東致辭表示，期盼聯盟能擔起「改革者、推動者」角色，為香港經濟轉型開闢路徑。聯盟主席暨工總主席莊子雄形容，這是「香港工業史上」首個跨界別、跨領域平台，冀帶動內地企業投資香港「出海」，同時吸引海外企業借香港進入內地市場。

政府早於去年《施政報告》提出推動成立「香港新型工業發展聯盟」。聯盟昨正式成立，8個創會成員包括工總、廠商會、生產力局、科技園公司、職訓局、工程師學會、中銀集團投資有限公司、香港新型工業化聯盟。典禮有500名業界代表出席，包括工商界、專上院校、研發中心、投資界、金融界等。

工總：盼成工業轉型催化劑

就成立目標，孫東致辭表示，期望聯盟能積極促進各創科持份者協作，包括提供融資機會、促進新來港上市企業與本地大學開展創科合作等。莊子雄表示，希望聯盟可作為香港工業轉型升級的催化劑；他稱未來數周將與各持份者溝通未來工作，會考慮舉辦研討會、高階論壇、工作坊、參觀活動等促進業界互動。

孫東昨被問到有否為推動新型工業化訂立績效指標（KPI），他形容具體指標明顯，就是香港創科產業未來在GDP佔比的增幅。《香港創新科技發展藍圖》2022年12月公布時，提出目標2030年本港製造業在GDP佔比增至5%，孫東說有信心達標，他解釋，圍繞製造業的生產過程還有很多其他工序，包括軟件設計、產品開發、檢測等，均屬未來新型工業化發展的重要內容；當局正與政府統計處緊密研究，希望不久將來能推出有效統計數字，反映情况。

莊子雄說，工業對香港經濟貢獻在過去經常被低估，本港製造業及相關生產服務業其實佔GDP逾20%；工總下月初將推出研究，會重新定義香港新型工業包括哪些內容。

相關字詞﹕新型工業化 製造業 香港工業總會 政產學研投 創新科技及工業局 新型工業發展聯盟

上 / 下一篇新聞

今年料5至8熱帶氣旋 強颱比例增 天文台：地震難測不會建議赴日否 港影響有限
今年料5至8熱帶氣旋 強颱比例增 天文台：地震難測不會建議赴日否 港影響有限
李家超促體育園設會議機制 文體旅局「要提意見」 指首月「有些安排有問題」
李家超促體育園設會議機制 文體旅局「要提意見」 指首月「有些安排有問題」
中電電動車充電站年內收費
中電電動車充電站年內收費
7．21暴動案 林卓廷兩人提上訴
7．21暴動案 林卓廷兩人提上訴
10銀行18職員涉助騙按揭轉介費 7年200貸款申請 廉署共拘22人
10銀行18職員涉助騙按揭轉介費 7年200貸款申請 廉署共拘22人
圖兌中銀1500萬美元假票 八旬翁被捕
圖兌中銀1500萬美元假票 八旬翁被捕
新地悼念李兆基 港澳辦轉載「讚愛國心」報道
新地悼念李兆基 港澳辦轉載「讚愛國心」報道
建行經理涉非禮襲擊下屬罪脫 官：事主證供不可信
建行經理涉非禮襲擊下屬罪脫 官：事主證供不可信
梁振英倡中港車「一車多關」 李家超：關口管理需兩地政府協商
梁振英倡中港車「一車多關」 李家超：關口管理需兩地政府協商
撤換保華 房協兩盤再延入伙 朗然「關鍵日期」推至2027年 樓花期40月
撤換保華 房協兩盤再延入伙 朗然「關鍵日期」推至2027年 樓花期40月
曉門業主：程振明提賣地建屋 完成可獲分丁屋現金
曉門業主：程振明提賣地建屋 完成可獲分丁屋現金
建築物能源效益修訂草案周五刊憲
建築物能源效益修訂草案周五刊憲
憂奪走公屋 六旬漢拒續緣斬前妻 認傷人候判 求情稱曾遭事主虐待
憂奪走公屋 六旬漢拒續緣斬前妻 認傷人候判 求情稱曾遭事主虐待
運輸工涉殺女 官引導陪審：勿因憤慨判罪
運輸工涉殺女 官引導陪審：勿因憤慨判罪
報稱開瓶器運港 機場檢值280萬K仔
報稱開瓶器運港 機場檢值280萬K仔
立會12．7選舉 提名期料10月中
立會12．7選舉 提名期料10月中
鍾翰林後父被帶走助查 任建峰澳洲遭匿名懸紅
鍾翰林後父被帶走助查 任建峰澳洲遭匿名懸紅
參與國安教育展 小學生：國家我們有份
參與國安教育展 小學生：國家我們有份
失業率3.2% 升0.1點 餐飲運輸建造升幅明顯
失業率3.2% 升0.1點 餐飲運輸建造升幅明顯
信熊貓賽馬可成招牌 Booking.com：港吸引力不遜星
信熊貓賽馬可成招牌 Booking.com：港吸引力不遜星
泰菲辦步行導覽 帶旺城市外圍
泰菲辦步行導覽 帶旺城市外圍
平台送遞員保障 勞處年內擬路向
平台送遞員保障 勞處年內擬路向
灣區熱搜：生產力局伙東莞資助傳統企業升級 總額1200萬 助優勢產業探索「港研發莞轉化」
灣區熱搜：生產力局伙東莞資助傳統企業升級 總額1200萬 助優勢產業探索「港研發莞轉化」
灣區熱搜：灣區9市設「雙新基地」 因地制宜支援中小企
灣區熱搜：灣區9市設「雙新基地」 因地制宜支援中小企
【Emily】故宮館擺設珍貴食具「宴客」 展多件一級文物 呈現中華飲食文化
【Emily】故宮館擺設珍貴食具「宴客」 展多件一級文物 呈現中華飲食文化
【Emily】《牛仔》現身昂坪360 搵「復活蛋」送禮
【Emily】《牛仔》現身昂坪360 搵「復活蛋」送禮
【Emily】大角嘴「轉角」遇藝術 工作坊邊搵雀邊寫生
【Emily】大角嘴「轉角」遇藝術 工作坊邊搵雀邊寫生
【Emily】林新強做研究嘆市差 稱近半律師行一人營運
【Emily】林新強做研究嘆市差 稱近半律師行一人營運
【Emily】再培訓局撤學歷限制 12%報讀者持學士
【Emily】再培訓局撤學歷限制 12%報讀者持學士