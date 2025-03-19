新型工業發展聯盟成立 孫東：擔改革角色

政府早於去年《施政報告》提出推動成立「香港新型工業發展聯盟」。聯盟昨正式成立，8個創會成員包括工總、廠商會、生產力局、科技園公司、職訓局、工程師學會、中銀集團投資有限公司、香港新型工業化聯盟。典禮有500名業界代表出席，包括工商界、專上院校、研發中心、投資界、金融界等。

工總：盼成工業轉型催化劑

就成立目標，孫東致辭表示，期望聯盟能積極促進各創科持份者協作，包括提供融資機會、促進新來港上市企業與本地大學開展創科合作等。莊子雄表示，希望聯盟可作為香港工業轉型升級的催化劑；他稱未來數周將與各持份者溝通未來工作，會考慮舉辦研討會、高階論壇、工作坊、參觀活動等促進業界互動。

孫東昨被問到有否為推動新型工業化訂立績效指標（KPI），他形容具體指標明顯，就是香港創科產業未來在GDP佔比的增幅。《香港創新科技發展藍圖》2022年12月公布時，提出目標2030年本港製造業在GDP佔比增至5%，孫東說有信心達標，他解釋，圍繞製造業的生產過程還有很多其他工序，包括軟件設計、產品開發、檢測等，均屬未來新型工業化發展的重要內容；當局正與政府統計處緊密研究，希望不久將來能推出有效統計數字，反映情况。

莊子雄說，工業對香港經濟貢獻在過去經常被低估，本港製造業及相關生產服務業其實佔GDP逾20%；工總下月初將推出研究，會重新定義香港新型工業包括哪些內容。