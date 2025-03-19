撤換保華 房協兩盤再延入伙 朗然「關鍵日期」推至2027年 樓花期40月

明報記者 黃偉超

公屋聯會認為，房協兩項目因更換總承建商而需延遲落成是可以理解，近年亦有居屋樓花落成較申請時長達近3年，最重要是承建商接手工程後確保樓宇質素不受影響。

百和路安置項目最早年底入伙

去年房協及房委會部分公營房屋項目總承建商涉拖欠分判商工程費事件，保華建業5個項目被撤換，其中房協的朗然和百和路專用屋邨兩個項目，今年初分別由協興建築和中國土木承接，工程完成時間亦需再推遲。

去年9月房協曾公布朗然預計關鍵日期由2025年12月31日延至2026年9月30日，房協當時回覆稱是以項目最新進度為由推遲預計關鍵日期。消息稱上周五朗然網頁已公布最新預計關鍵日期為2027年3月31日，即推遲15個月；而按項目2023年11月30日接受申請計算，即樓花期長達40個月。

房協回應本報查詢稱，因應朗然今年1月底更換總承建商，預計工程會較原定計劃稍為延遲，因此更新項目關鍵日期。房協又稱按目前計劃，朗然今年內會揀樓，房協會適時以書面通知合資格申請者有關安排。

至於為受政府於新界發展清拆影響的合資格住戶提供安置的百和路專用安置屋邨項目，建築進度亦受保華建業延誤工程影響，原來入伙日期亦一再推遲。該項目資助出售和出租單位入伙日期原本為今年首季和去年第四季，但去年9月當局指資助出租單位已延至今年3月才入伙。發展局昨晚於社交媒體發文，指項目由於更換總承建商而推遲入伙時間，現預計出租單位最早今年第四季入伙，出售單位爭取2026年首季入伙。

公屋聯會：最重要確保質素

公屋聯會總幹事招國偉表示，房協兩個項目因要更換總承建商，項目竣工日期較原來時間推遲是可以理解。對於朗然樓花期長逾3年，他指過去也有一些資助出售項目有類似情况，如居屋2023的元朗朗天苑於2023年7月接受申請，以其預計關鍵日期2026年3月31日計算，樓花期亦長達32個月，而現時朗然情况是受不可抗力因素影響。

招國偉認為，房協要跟進接手工程新承建商確保樓宇質素，同時希望工程可提早完成，令準買家及準租戶可以盡快揀樓及入伙。