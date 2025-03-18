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啟德藝術周周五開鑼 雕塑貫串體育與機場

【明報專訊】本月開幕的啟德體育園21至27日將舉辦「啟德藝術周」。目前已展出多項出自本地、內地及海外藝術家作品，藝術周期間園方會舉辦藝術家座談會、工作坊及文創市集。

體育園內目前已有一批藝術品在園內不同位置展示（見圖），藝術周主題為「啟德百感」，冀同時呈現啟德的歷史和將來願景。作品包括青年運動場外的雕塑《着陸》，澳洲藝術家羅素安達臣創作的雕塑呈現運動員捉緊一部在他們頭上掠過的飛機，飛機參考當年機師準備在啟德機場降落時手動操作的47度轉向，呈現運動員競逐時緊追不捨的場面，同時對照啟德機場以往著名的飛行特點，展現啟德的過去與未來。

在啟德體藝館近啟德站的「北斗園」則展出澳洲藝術家當文歷索頓的作品《水連天》。8米高的鋁製雕像舉起手，寓意尊敬和運動員追求突破的精神。園方稱，雕像之下將設噴泉，料4月完工，冀屆時效果可呼應作品「水連天」的主題。

至於位於主場館外中央廣場、內地來港的雕塑藝術家任哲的作品《龍之九子》，目前已經公開展示，但園方稱雕塑有待拋光和打磨，亦同料於4月完成。《龍之九子》寓意「龍生九子」，香港作為「龍之一子」，希望舉辦盛事時可引起矚目關注。

設工作坊座談文創市集

藝術周期間園方會舉辦藝術家座談會及工作坊等。9個工作坊則涉及國畫、書法及探索公共藝術的設計過程。至於文創市集則有約50個攤位，提供不同手作產品，例如衣服、植物、香薰、首飾、插畫作品等。

體育園月內舉辦藝術周後，隨即將上演國際七人橄欖球賽。園方本月下旬亦會開放園區海濱的「美食海灣」，將設有30個美食攤位，售賣本地食品、手工啤酒等。

相關字詞﹕任哲 七欖 七人欖球 啟德體育園

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