互聯網大會4月港辦 孫東：加快建成創科中心

亞太峰會由世界互聯網大會主辦，特區政府承辦，創科局協辦，主題為「數智融合引領未來—攜手構建網絡空間命運共同體」。峰會探討人工智能、數字金融、數字政府和智慧生活等科技領域的最新趨勢。

「杭州六小龍」等企業參與

任賢良稱，百度、快手、螞蟻集團及「杭州六小龍」等最新崛起的互聯網企業將參與會議，並提到亞太峰會選址香港，為借助香港聯通世界獨特優勢，搭建跨地域、跨領域、跨文明對話平台，為構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體注入新動能，創造新機遇。

孫東昨稱，人工智能（AI）是加速培育新質生產力的核心，政府會全力發展AI成為關鍵產業，將成立的香港人工智能研發院會促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景，峰會將緊扣這些新興及未來產業的最新發展。孫續稱，峰會體現香港是環球創科合作樞紐，強調香港會繼續發揮好超級聯繫人和超級增值人角色，通過峰會拓展國際上網絡，並在不同層面擔當更積極角色，推動更多實務環球創科合作。

港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，過往曾參加多屆世界互聯網大會，國家主席習近平多次親臨或視像致辭，方形容是國家級峰會，而去年在浙江烏鎮舉行的峰會，與會者除了展示AI等科技，亦涵蓋航天及農業等科技。方期望峰會吸引世界各地科技業界展示科研成果，並與本地業界深入交流，從而讓與會者知道本港適合他們發展業務，長遠可將科研成果在港落地。

數碼港招聘博覽 逾2000職

另外，數碼港將於本周五至六（21及22日）舉行互動招聘博覽，與逾580間企業及機構合作，包括數碼港社群初創、科技公司、政府部門等，合共提供逾2000個職位空缺，當中約六成職位與AI應用相關。博覽亦引入AI面試官，提升求職者受聘機會。