新醫學院接3申請  料年內完成評核 浸大科大理大均稱助港成醫學教研樞紐

政府成立的「籌備新醫學院工作組」去年11月召開第二次會議，為新醫學院建議書訂出10項主要考慮條件，包括設立第二學位課程、與本地和大灣區醫療機構合作，提供多元臨牀訓練機會等。當局表示，工作組專家顧問和其他成員會在各自專業範疇審視建議書。

浸大：符合條件 充滿信心

計劃命名「前沿綜合醫學院」

昨午率先宣布已提交建議書的浸大表示，充滿信心。校長及新醫學院籌備委員會召集人衞炳江稱，校方建議書提供極具競爭力的元素，符合工作組羅列的主要考慮條件。校方又計劃將新醫學院命名為「前沿綜合醫學院」，致力通過融合創新技術和前沿研究，在各種不同的醫學實踐之間架起橋樑。浸大籌委會聯席主席霍文遜和李心平表示，新醫學院將奠定基礎，推動香港和大灣區成為全球醫學教育和研究的領導者。

科大：與現有兩院錯位發展

逾20海內外醫學機構簽協議

另一有意籌辦的科技大學表示，昨日正式提交的建議書達150頁，綜合包括醫院管理局前主席梁智鴻，以及4名本地與內地醫學院現任及前任院長意見，課程設計旨在與現有兩所醫學院錯位發展，既符合國際標準，亦回應本地社會需求。校方續稱，建議書詳述創新策略定位、課程設計、臨牀經驗與學習資源、學生收生安排等建議。

科大又表示，自去年初宣布有意籌辦第三所醫學院以來，至今已與超過20所海內外醫學院及醫療機構簽訂協議，涵蓋香港、大灣區、北京、長三角、華中地區、英國及美國等地，將為新醫學院提供短期臨牀課程、實習機會、師資交流和聯合研究計劃等。

理大表示，新醫學院能培育更多優秀醫生，應對香港及大灣區的醫療需要。

理大：應對本港大灣區需要

有信心憑實力助港建樞紐

校方稱，有信心憑着科研實力，以及在醫療教育方面的基礎和經驗，能助力本港發展成為國際醫學培訓、研究及創新樞紐。

翻查資料，理工大學去年11月回覆本報查詢時表示，初期擬錄取約50名學生，將以招收第二學位學生為主，未來會按需要，逐步增加學額及招收非本地生。