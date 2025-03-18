平台送遞員調查列工時工資 議員批未問工傷保障

1.3萬人從業 逾半40歲下

統計處前年12月至去年3月進行食物和貨物送遞數碼平台工作者特徵與工作情况調查，結果顯示，有1.29萬人12個月內曾從事相關工作，逾半為15至39歲，24.2%年滿50歲。

37%月入逾1.5萬 35%少於5000

調查發現，大部分工作者稱可自由安排工作時間，有28.3%每周工作少於25小時，約24.9%則每周工作逾44小時。收入方面，37.1%工作者平均月入1.5萬元或以上，34.9%少於5000元。按工作模式分析，工作者較多是單車手及步兵，分別佔29.1%及26.5%。

外賣員權益關注組成員林凱汶認為，平台工作千變萬化，正如早前戶戶送宣布撤出香港，其他外賣平台單價已有改變，上述調查於一年前蒐集的數據難反映當下實况，不解為何當局不直接從各平台營運公司蒐集數據，而要費時自行調查。

關注組質疑忽視族裔差異 數據難見關係

她質疑調查呈現的數據未能準確反映現實，例如平台外賣員多為少數族裔，工時普遍較長，屬華人的平台外賣員則有兼職和全職，工時較多樣，惟調查未分列族裔以分析，令平均工時有可能被「拉低」。林亦認為數據籠統，雖有年齡群組、工時、工資等，卻見不到數據間的關係，參考價值低。

林提到，工傷是業界面對的嚴重問題，調查卻未觸及平台工作者受工傷、平台為其投保的情况是有所缺失，「是不是反映政府不重視這行業的工傷呢？」

議員：無助釐清僱傭關係 難推動權益

立法會勞工界議員勞聯周小松亦認為調查不全面，未有深入了解平台工作者與平台間的實質工作關係，更未問及平台提供的工傷保障，單靠調查所得數據很難討論如何提高平台工作者權益及保障。

周小松說，調查雖問到平台工作者能否自由安排工作時間，但問得不夠深入，應要再問及在工作會否被要求穿工衣、平台有否透過演算法控制工作時間等問題，目前結果無助於判斷雙方有否僱傭關係，「要令雙方工作關係能夠清晰點，才可以進一步有基礎地討論政策」。