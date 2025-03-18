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消息：急症擬危殆危急免費 其餘加價 其他最終入院亦免收 議員憂掀爭拗增前線壓力

【明報專訊】公營醫療收費檢討已屆尾聲，其中急症室劃一180元收費如何調整成為焦點。消息稱，政府擬提高急症室收費以減少輕症誤用，同時較危急包括入院病人則豁免收費，即第一類危殆和第二類危急病人免費，第三至五類病人需收費、但若最終需緊急入院亦可豁免收費。有議員稱，理解當局擬透過分級收費引導非緊急病人使用私家服務，惟憂導致醫患爭拗或加劇分流護士壓力。有前醫管局高層認為需釐清分級標準並做好解說。

急症室上次調整收費是2017年，由100元加至180元。目前急症室病人會被分流為五類別，包括危殆、危急、緊急、半緊急及非緊急，劃一收費。

擴安全網資助放寬入息 綜援長津續免費

消息人士稱，是次檢討其中一項原則是改革資助架構，將資助集中於急重危疾和經濟困難病人，其中急症室屬高成本緊急服務，政府擬提高收費以減少輕症誤用，但較危急包括入院病人則豁免收費，意味危殆和危急免費，緊急、半緊急及非緊急病人收費，但如最終緊急入院亦可豁免收費。

林哲玄：第三類病人或輪候時變危 恐怪護士

消息稱，綜援及年滿75歲長者生活津貼受助人將繼續豁免收費，當局亦會擴闊醫療費用減免機制和安全網資助，包括放寬入息資產限額及增加資助藥械項目，協助最有需要的急重危疾病人。

立法會醫衛界議員林哲玄稱，理解當局擬透過分級收費引導非緊急病人使用私家服務，惟憂分級收費有可能導致醫患爭拗，舉例第三類緊急病人病情或容易變化，可能輪候時轉為第二級危急，憂病人或家屬會怪責分流護士，進而增加分流護士壓力，建議當局免收經急症室入院的病人第一晚住院費。

醫局前高層籲解說 醫生倡半年檢討

醫管局港島東聯網前總監陸志聰認為，急症室調整收費「有一定道理」，相信加價幅度是「共付概念」，而非「想收回成本」，惟關注執行細節，尤其需釐清分級標準並做好解說，盡量避免病人或家屬因分級或收費投訴醫護等「反效果」。他亦建議，擴闊安全網的範圍可考慮與社署各類津貼掛鈎，減低行政成本。

組織憂病人拒求醫「亂買藥」 私醫加價

香港病人政策連線主席林志釉擔心，收費調整或導致部分病人選擇不求醫，反而「亂買藥，加重病情」，同時憂公院提高非緊急病人收費後，私營市場收費亦「水漲船高」，加劇病人負擔。

曾任公院急症室醫生的李福基表示，確實有病人分流至非緊急但診斷為危急。他建議當局實施新安排半年至一年後檢討成效，包括有否減少第四類及第五類求診人次及縮短輪候時間。

2023/24年度（截至2023年底）臨時數字顯示，急症室總診人次近158萬，當中危殆和危急病人共62,446人次，佔近4%；而緊急、次緊急和非緊急合共近151.8萬人次，佔約96%。

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