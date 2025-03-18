13牀褥側臥承托較差或損脊椎 籲購前試睡別害羞

海馬牌一款牀褥評「非常硬」

消委會測試的樣本包括5款袋裝彈簧、6款連鎖式彈簧及3款泡膠牀褥，價格介乎2299至9328元。測試採用模擬亞洲男女中等體型的模型，分別以仰臥及側臥姿勢評估各樣本承托身體表現等。結果發現，海馬牌的泡膠樣本「非常硬」，牀褥無法貼合模型的身體曲線，以致身體部分位置與牀褥之間出現較大空隙，身體承托表現最差，僅獲2.5分（滿分5分）。另有6款被評為「硬」，其餘為中等。身體承托表現最好為「SINOMAX」泡膠樣本，有4分。

消委會亦發現，大部分樣本在側臥時的承托表現均未及仰臥，舉例8款彈簧牀褥在仰臥時，男女身體承托表現均有4至5分，側臥卻只有2.5至3分。消委會指出，部分樣本人體模型肩膊陷入牀褥的幅度，較臀部陷入幅度小，未能讓脊椎與牀褥表面保持平行，長期或影響側睡者的舒適度及脊椎健康。

指價錢質素未必成正比

消委會指出，牀褥價錢與質素未必成正比，舉例同屬袋裝彈簧牀褥的「IKEA」樣本和「舒達」樣本，總評均獲4分，價錢相差卻逾2.5倍，前者2499元，後者8960元。黃鳳嫺建議市民選購時，可穿鬆身衣服，到門市以慣常睡姿試睡10至15分鐘，「我相信不同零售點都有方法幫市民……如果你不試瞓，花數千元買了張牀褥不適合，很快要換，要付錢棄置……是一個不明智的做法」。

各品牌維修更換條款安排參差

消委會另發現各品牌就維修或更換條款安排參差，舉例「無印良品」袋裝彈簧牀褥樣本不提供保用，其餘13款設10至20年保用期，惟當中僅5款涵蓋全期免費維修或更換因品質或生產過程引致的結構問題；大部分僅在首一兩年提供免費保養，其後維修或更換需按特定比例收費。消委會提醒市民要預先了解相關條款，並妥善保存單據，又促請商戶應在銷售時主動向消費者解釋清楚保養條款、維修費計算方式等，以保障消費者知情權。

（消委報告）