明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

20防曬妝前底霜 18款成分或擾內分泌 港沒專屬法例監管 消委促訂優先關注清單

【明報專訊】愛美一族為提升皮膚光澤、保持妝容持久，在化妝前會塗上妝前底霜（Primer），卻不知多塗或會干擾荷爾蒙分泌，甚至增加患癌風險。消費者委員會檢視37款妝前底霜成分標籤，發現20款標榜具防曬效能的樣本中，有18款含可能或潛在干擾內分泌的防曬成分或抗氧化劑，LANEIGE、SHISEIDO、clé de peau和shu uemura等牌子榜上有名（見表）；整體有超過六成樣本標示含香料或香料致敏物質。消委會總幹事黃鳳嫺表示，本港現時沒有專屬法例監管化妝品，促請有關機構共同制訂優先關注清單，加強消費者安全意識，同時呼籲廠商適時檢討產品配方。

明報記者

消委會從市面購入37款妝前底霜樣本，每支售價108至995元。20款標榜具防曬效能的樣本中，七成半（15款）標示含有用作吸收紫外線的防曬成分「EHMC」、3款標示含防曬劑「胡莫柳酯」、3款標示含防曬劑「奧克立林」及13款標示含抗氧化劑「BHT」。20個樣本中，只有GUERLAIN和HOURGLASS兩牌子樣本沒有標示含上述成分。

引研究稱或損生殖　增患癌風險

消委會引述歐盟研究指出，EHMC、胡莫柳酯和奧克立林均屬「可能干擾內分泌物質」，其中EHMC具明顯雌激素和小量抗雄激素，對生殖發育有負面影響。而有助穩定化妝品的BHT，則屬「潛在干擾內分泌物質」，動物研究發現該物質或會刺激皮膚和眼睛，建議用家在使用後留意眼、唇位置有否出現泛紅或痕癢等情况。

消委會表示，現時世界各地包括歐盟、內地和美國均允許使用上述3種「可能干擾內分泌物質」，惟丹麥研究發現，有關成分可經不同途徑影響荷爾蒙水平，除可影響性荷爾蒙、削弱生殖能力、導致新生嬰兒生殖器異常、提前青春期，亦會增加罹患乳癌或睾丸癌風險等。

未測試成分濃度 難評安全否

是次報告未有測試樣本中上述成分濃度。黃鳳嫺稱難以評論樣本是否安全，惟她提到，歐盟、內地等已為上述成分規定使用濃度上限，舉例兩地均限制EHMC使用濃度不超過10％，歐盟亦已制訂專屬《化妝品條例》，反觀香港兩者均沒有，她認為最理想固然是制定專屬法例，但現時化妝品受《消費品安全條例》監管，建議有關組織訂立優先關注清單，就有關物質作風險評估，有需要時修例。她重申，該3種物質沒嚴重程度之分，呼籲消費者尤其孕婦、餵哺母乳者、兒童及青少年盡量減少接觸。

至於沒有防曬聲稱的17款樣本中，亦有兩款顯示含BHT。全部樣本中，有21款顯示含香料，16款含不同種類的香料致敏物質，消委會提醒容易對香料過敏的人應避免選用。

廠商稱符歐盟條例要求

消委會引述部分廠商包括SHISEIDO回應稱，相關產品配方中的EHMC濃度符合歐盟《化妝品條例》規定上限，而BHT及奧克立林濃度亦符合歐盟相關建議的安全濃度水平。

消委會建議消費者在選購及使用妝前底霜時，可先在手部較粗糙範圍試用產品，觀察其遮蓋細紋的效果，並可在手腕內側範圍試塗，留意會否引起皮膚痕癢或泛紅等不良反應。會方又提醒準備懷孕、懷孕中和餵哺母乳期間的女士，可挑選配方較簡單產品，不必追求聲稱功效多元、卻含可能干擾內分泌物質的化妝品，以策安全。

（消委報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕荷爾蒙 化妝品 黃鳳嫺 奧克立林 胡莫柳酯 致癌物 妝前底霜 消委會

上 / 下一篇新聞

13牀褥側臥承托較差或損脊椎 籲購前試睡別害羞
13牀褥側臥承托較差或損脊椎 籲購前試睡別害羞
去年688宗進修課程投訴 有允「100%退款」終拒
去年688宗進修課程投訴 有允「100%退款」終拒
消息：急症擬危殆危急免費 其餘加價 其他最終入院亦免收 議員憂掀爭拗增前線壓力
消息：急症擬危殆危急免費 其餘加價 其他最終入院亦免收 議員憂掀爭拗增前線壓力
平台送遞員調查列工時工資 議員批未問工傷保障
平台送遞員調查列工時工資 議員批未問工傷保障
新醫學院接3申請  料年內完成評核 浸大科大理大均稱助港成醫學教研樞紐
新醫學院接3申請  料年內完成評核 浸大科大理大均稱助港成醫學教研樞紐
互聯網大會4月港辦 孫東：加快建成創科中心
互聯網大會4月港辦 孫東：加快建成創科中心
啟德藝術周周五開鑼 雕塑貫串體育與機場
啟德藝術周周五開鑼 雕塑貫串體育與機場
斬人案拘疑主謀父子  料因錢 兇徒埋伏3句鐘 假牌的士接送
斬人案拘疑主謀父子  料因錢 兇徒埋伏3句鐘 假牌的士接送
頭條新聞案通訊局申上訴 終院指欠理據促解釋
頭條新聞案通訊局申上訴 終院指欠理據促解釋
殺女案辯方結案：要殺童何不揼落街？
殺女案辯方結案：要殺童何不揼落街？
電子點票擬擴至功能界別選舉 議員料年底立選實行 穩陣起見直選暫未推
電子點票擬擴至功能界別選舉 議員料年底立選實行 穩陣起見直選暫未推
回應長和賣巴拿馬港口 譚耀宗：商人應多聽意見
回應長和賣巴拿馬港口 譚耀宗：商人應多聽意見
套丁案 原居民稱程振明承諾助解除破產 免阻賣樓
套丁案 原居民稱程振明承諾助解除破產 免阻賣樓
認障婦拒食後不治 裁死於自然
認障婦拒食後不治 裁死於自然
警破毒倉檢30公斤可卡因 20歲「倉主」被捕
警破毒倉檢30公斤可卡因 20歲「倉主」被捕
交流團再爆腸胃炎 涉訪廈門 6學生中招 衛署：除團餐無共同食物
交流團再爆腸胃炎 涉訪廈門 6學生中招 衛署：除團餐無共同食物
5男否認闖村屋非禮掌摑10歲女童
5男否認闖村屋非禮掌摑10歲女童
商人涉煽惑起底非禮案事主 留言籲「PO」事主相 辯：解please observe
商人涉煽惑起底非禮案事主 留言籲「PO」事主相 辯：解please observe
灣區熱搜：曾認定絕種 名禽中山麻鴨「復活」 學者努力尋鴨繁殖 將重新推出市場
灣區熱搜：曾認定絕種 名禽中山麻鴨「復活」 學者努力尋鴨繁殖 將重新推出市場
灣區熱搜：中山麻鴨小知識
灣區熱搜：中山麻鴨小知識
灣區熱搜：第三次全國普查 10禽畜品種「重生」
灣區熱搜：第三次全國普查 10禽畜品種「重生」
灣區手記：深圳小學數學題 ／文：尚東美
灣區手記：深圳小學數學題 ／文：尚東美
【Emily】周文港倡設太空油舉報獎金 保安局：暫時唔考慮
【Emily】周文港倡設太空油舉報獎金 保安局：暫時唔考慮
【Emily】寵物搭鐵 劉國勳倡「入袋」限體重
【Emily】寵物搭鐵 劉國勳倡「入袋」限體重
【Emily】倫敦經貿辦新處長周雪梅：盼推港核心優勢
【Emily】倫敦經貿辦新處長周雪梅：盼推港核心優勢
【Emily】香港國際影視展開鑼 首設AI專區
【Emily】香港國際影視展開鑼 首設AI專區
【Emily】北陸三縣為港客出旅遊指南
【Emily】北陸三縣為港客出旅遊指南