20防曬妝前底霜 18款成分或擾內分泌 港沒專屬法例監管 消委促訂優先關注清單

明報記者

消委會從市面購入37款妝前底霜樣本，每支售價108至995元。20款標榜具防曬效能的樣本中，七成半（15款）標示含有用作吸收紫外線的防曬成分「EHMC」、3款標示含防曬劑「胡莫柳酯」、3款標示含防曬劑「奧克立林」及13款標示含抗氧化劑「BHT」。20個樣本中，只有GUERLAIN和HOURGLASS兩牌子樣本沒有標示含上述成分。

引研究稱或損生殖 增患癌風險

消委會引述歐盟研究指出，EHMC、胡莫柳酯和奧克立林均屬「可能干擾內分泌物質」，其中EHMC具明顯雌激素和小量抗雄激素，對生殖發育有負面影響。而有助穩定化妝品的BHT，則屬「潛在干擾內分泌物質」，動物研究發現該物質或會刺激皮膚和眼睛，建議用家在使用後留意眼、唇位置有否出現泛紅或痕癢等情况。

消委會表示，現時世界各地包括歐盟、內地和美國均允許使用上述3種「可能干擾內分泌物質」，惟丹麥研究發現，有關成分可經不同途徑影響荷爾蒙水平，除可影響性荷爾蒙、削弱生殖能力、導致新生嬰兒生殖器異常、提前青春期，亦會增加罹患乳癌或睾丸癌風險等。

未測試成分濃度 難評安全否

是次報告未有測試樣本中上述成分濃度。黃鳳嫺稱難以評論樣本是否安全，惟她提到，歐盟、內地等已為上述成分規定使用濃度上限，舉例兩地均限制EHMC使用濃度不超過10％，歐盟亦已制訂專屬《化妝品條例》，反觀香港兩者均沒有，她認為最理想固然是制定專屬法例，但現時化妝品受《消費品安全條例》監管，建議有關組織訂立優先關注清單，就有關物質作風險評估，有需要時修例。她重申，該3種物質沒嚴重程度之分，呼籲消費者尤其孕婦、餵哺母乳者、兒童及青少年盡量減少接觸。

至於沒有防曬聲稱的17款樣本中，亦有兩款顯示含BHT。全部樣本中，有21款顯示含香料，16款含不同種類的香料致敏物質，消委會提醒容易對香料過敏的人應避免選用。

廠商稱符歐盟條例要求

消委會引述部分廠商包括SHISEIDO回應稱，相關產品配方中的EHMC濃度符合歐盟《化妝品條例》規定上限，而BHT及奧克立林濃度亦符合歐盟相關建議的安全濃度水平。

消委會建議消費者在選購及使用妝前底霜時，可先在手部較粗糙範圍試用產品，觀察其遮蓋細紋的效果，並可在手腕內側範圍試塗，留意會否引起皮膚痕癢或泛紅等不良反應。會方又提醒準備懷孕、懷孕中和餵哺母乳期間的女士，可挑選配方較簡單產品，不必追求聲稱功效多元、卻含可能干擾內分泌物質的化妝品，以策安全。

（消委報告）

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