明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】周文港倡設太空油舉報獎金 保安局：暫時唔考慮

【明報專訊】近年吸食「太空油毒品」嘅未成年者顯著增加，立法會保安事務委員會噚日開會討論禁毒教育和宣傳與防治「太空油毒品」，問題引起社會廣泛關注，多名議員會上出謀獻計。選委界別周文港就建議禁毒處設現金獎勵，舉報吸食太空油嘅同學，佢話「通知同學仔舉報有獎、獎金唔少喎；我覺得呢啲方法最有效，可能比賣廣告更有效」。

保安局禁毒專員李基舜回應時，表明暫時唔會考慮另設舉報獎勵，佢話做法喺同學之間要小心處理，因為青少年可能有反叛心理，又認為做法對青少年成長有一定影響。不過，李基舜補充，警方同海關一向好歡迎市民舉報任何罪案。

之前政府立法禁大麻二酚（CBD），喺修例生效前，政府喺不同地方設棄置箱畀市民棄置相關產品。民建聯黃俊碩噚日問到，當局會唔會採用同一做法，設回收點畀年輕人主動交出「太空油」相關產品。李基舜回應，「太空油」同CBD嘅性質唔同，護膚品、食物等日常物件都可能有CBD，但「太空油」通常透過電子煙吸食，明顯係毒品，所以唔會有回收機制。

北區元朗屯門最多人食

根據保安局提交嘅文件，去年有300人被呈報吸食「太空油」，當中226人為21歲以下。選委界別議員吳傑莊關注當中嘅地區分佈，李基舜話主要係北區、元朗同屯門，但佢強調「太空油」唔係一兩個地區問題，而係全港問題，呢3區比較多同區內嘅青少年人口比例有關。

相關字詞﹕周文港 太空油

上 / 下一篇新聞

20防曬妝前底霜 18款成分或擾內分泌 港沒專屬法例監管 消委促訂優先關注清單
20防曬妝前底霜 18款成分或擾內分泌 港沒專屬法例監管 消委促訂優先關注清單
13牀褥側臥承托較差或損脊椎 籲購前試睡別害羞
13牀褥側臥承托較差或損脊椎 籲購前試睡別害羞
去年688宗進修課程投訴 有允「100%退款」終拒
去年688宗進修課程投訴 有允「100%退款」終拒
消息：急症擬危殆危急免費 其餘加價 其他最終入院亦免收 議員憂掀爭拗增前線壓力
消息：急症擬危殆危急免費 其餘加價 其他最終入院亦免收 議員憂掀爭拗增前線壓力
平台送遞員調查列工時工資 議員批未問工傷保障
平台送遞員調查列工時工資 議員批未問工傷保障
新醫學院接3申請  料年內完成評核 浸大科大理大均稱助港成醫學教研樞紐
新醫學院接3申請  料年內完成評核 浸大科大理大均稱助港成醫學教研樞紐
互聯網大會4月港辦 孫東：加快建成創科中心
互聯網大會4月港辦 孫東：加快建成創科中心
啟德藝術周周五開鑼 雕塑貫串體育與機場
啟德藝術周周五開鑼 雕塑貫串體育與機場
斬人案拘疑主謀父子  料因錢 兇徒埋伏3句鐘 假牌的士接送
斬人案拘疑主謀父子  料因錢 兇徒埋伏3句鐘 假牌的士接送
頭條新聞案通訊局申上訴 終院指欠理據促解釋
頭條新聞案通訊局申上訴 終院指欠理據促解釋
殺女案辯方結案：要殺童何不揼落街？
殺女案辯方結案：要殺童何不揼落街？
電子點票擬擴至功能界別選舉 議員料年底立選實行 穩陣起見直選暫未推
電子點票擬擴至功能界別選舉 議員料年底立選實行 穩陣起見直選暫未推
回應長和賣巴拿馬港口 譚耀宗：商人應多聽意見
回應長和賣巴拿馬港口 譚耀宗：商人應多聽意見
套丁案 原居民稱程振明承諾助解除破產 免阻賣樓
套丁案 原居民稱程振明承諾助解除破產 免阻賣樓
認障婦拒食後不治 裁死於自然
認障婦拒食後不治 裁死於自然
警破毒倉檢30公斤可卡因 20歲「倉主」被捕
警破毒倉檢30公斤可卡因 20歲「倉主」被捕
交流團再爆腸胃炎 涉訪廈門 6學生中招 衛署：除團餐無共同食物
交流團再爆腸胃炎 涉訪廈門 6學生中招 衛署：除團餐無共同食物
5男否認闖村屋非禮掌摑10歲女童
5男否認闖村屋非禮掌摑10歲女童
商人涉煽惑起底非禮案事主 留言籲「PO」事主相 辯：解please observe
商人涉煽惑起底非禮案事主 留言籲「PO」事主相 辯：解please observe
灣區熱搜：曾認定絕種 名禽中山麻鴨「復活」 學者努力尋鴨繁殖 將重新推出市場
灣區熱搜：曾認定絕種 名禽中山麻鴨「復活」 學者努力尋鴨繁殖 將重新推出市場
灣區熱搜：中山麻鴨小知識
灣區熱搜：中山麻鴨小知識
灣區熱搜：第三次全國普查 10禽畜品種「重生」
灣區熱搜：第三次全國普查 10禽畜品種「重生」
灣區手記：深圳小學數學題 ／文：尚東美
灣區手記：深圳小學數學題 ／文：尚東美
【Emily】寵物搭鐵 劉國勳倡「入袋」限體重
【Emily】寵物搭鐵 劉國勳倡「入袋」限體重
【Emily】倫敦經貿辦新處長周雪梅：盼推港核心優勢
【Emily】倫敦經貿辦新處長周雪梅：盼推港核心優勢
【Emily】香港國際影視展開鑼 首設AI專區
【Emily】香港國際影視展開鑼 首設AI專區
【Emily】北陸三縣為港客出旅遊指南
【Emily】北陸三縣為港客出旅遊指南