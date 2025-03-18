【Emily】周文港倡設太空油舉報獎金 保安局：暫時唔考慮

保安局禁毒專員李基舜回應時，表明暫時唔會考慮另設舉報獎勵，佢話做法喺同學之間要小心處理，因為青少年可能有反叛心理，又認為做法對青少年成長有一定影響。不過，李基舜補充，警方同海關一向好歡迎市民舉報任何罪案。

之前政府立法禁大麻二酚（CBD），喺修例生效前，政府喺不同地方設棄置箱畀市民棄置相關產品。民建聯黃俊碩噚日問到，當局會唔會採用同一做法，設回收點畀年輕人主動交出「太空油」相關產品。李基舜回應，「太空油」同CBD嘅性質唔同，護膚品、食物等日常物件都可能有CBD，但「太空油」通常透過電子煙吸食，明顯係毒品，所以唔會有回收機制。

北區元朗屯門最多人食

根據保安局提交嘅文件，去年有300人被呈報吸食「太空油」，當中226人為21歲以下。選委界別議員吳傑莊關注當中嘅地區分佈，李基舜話主要係北區、元朗同屯門，但佢強調「太空油」唔係一兩個地區問題，而係全港問題，呢3區比較多同區內嘅青少年人口比例有關。