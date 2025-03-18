明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：深圳小學數學題 ／文：尚東美

【明報專訊】在深圳灣公園觀鳥的王阿姨，向相距2.88公里的商家下單，無人機起飛12分鐘後將外賣送到空投櫃。按此速度，李叔叔向4.5公里外的商家下單後，他要等多少分鐘才能等到外賣？

這條數學題來自深圳南山區小學生上學期的期末考試，當時在網上引起熱議，不少網友讚賞出題人加入「深圳特色」情景之舉頗有創意，總好過曾出現「一邊放水一邊灌水的變態泳池管理員」和「絕對不和哥哥一起出門而偏要加速追上的小明」的題目。

據網上流傳的試卷，還有題目如下：「剛動工的西麗高鐵樞紐站將成為深圳最大的高鐵站，它相當於170個7200平方米的足球場，那麼它面積是多少公頃？」「在快遞驛站憑取件碼領快遞，已知『8-2-1007』表示『星期一的第7個快遞，在第8個貨櫃的第2層』，那麼有一份快遞是星期五的第104個快遞，放在第3個貨櫃的第4層，它的取件碼是多少？」

不過，這份「創意」試卷卻遭到大批家長反對，認為過於「天馬行空」，無視教學大綱，學生要費力讀題，並非真正考察數學能力云云。然後又有人認為，這說明平時教學有問題，只是練出「做題家」，學生缺少開放思維，題型一變就讀不懂，而南山作為國家級課程改革實驗區，這樣的探索無可厚非。至於本學期是否繼續、其他地方會否仿效，到學期尾便見分曉。

文：尚東美

相關字詞﹕創意試卷 小學試題 灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

20防曬妝前底霜 18款成分或擾內分泌 港沒專屬法例監管 消委促訂優先關注清單
20防曬妝前底霜 18款成分或擾內分泌 港沒專屬法例監管 消委促訂優先關注清單
13牀褥側臥承托較差或損脊椎 籲購前試睡別害羞
13牀褥側臥承托較差或損脊椎 籲購前試睡別害羞
去年688宗進修課程投訴 有允「100%退款」終拒
去年688宗進修課程投訴 有允「100%退款」終拒
消息：急症擬危殆危急免費 其餘加價 其他最終入院亦免收 議員憂掀爭拗增前線壓力
消息：急症擬危殆危急免費 其餘加價 其他最終入院亦免收 議員憂掀爭拗增前線壓力
平台送遞員調查列工時工資 議員批未問工傷保障
平台送遞員調查列工時工資 議員批未問工傷保障
新醫學院接3申請  料年內完成評核 浸大科大理大均稱助港成醫學教研樞紐
新醫學院接3申請  料年內完成評核 浸大科大理大均稱助港成醫學教研樞紐
互聯網大會4月港辦 孫東：加快建成創科中心
互聯網大會4月港辦 孫東：加快建成創科中心
啟德藝術周周五開鑼 雕塑貫串體育與機場
啟德藝術周周五開鑼 雕塑貫串體育與機場
斬人案拘疑主謀父子  料因錢 兇徒埋伏3句鐘 假牌的士接送
斬人案拘疑主謀父子  料因錢 兇徒埋伏3句鐘 假牌的士接送
頭條新聞案通訊局申上訴 終院指欠理據促解釋
頭條新聞案通訊局申上訴 終院指欠理據促解釋
殺女案辯方結案：要殺童何不揼落街？
殺女案辯方結案：要殺童何不揼落街？
電子點票擬擴至功能界別選舉 議員料年底立選實行 穩陣起見直選暫未推
電子點票擬擴至功能界別選舉 議員料年底立選實行 穩陣起見直選暫未推
回應長和賣巴拿馬港口 譚耀宗：商人應多聽意見
回應長和賣巴拿馬港口 譚耀宗：商人應多聽意見
套丁案 原居民稱程振明承諾助解除破產 免阻賣樓
套丁案 原居民稱程振明承諾助解除破產 免阻賣樓
認障婦拒食後不治 裁死於自然
認障婦拒食後不治 裁死於自然
警破毒倉檢30公斤可卡因 20歲「倉主」被捕
警破毒倉檢30公斤可卡因 20歲「倉主」被捕
交流團再爆腸胃炎 涉訪廈門 6學生中招 衛署：除團餐無共同食物
交流團再爆腸胃炎 涉訪廈門 6學生中招 衛署：除團餐無共同食物
5男否認闖村屋非禮掌摑10歲女童
5男否認闖村屋非禮掌摑10歲女童
商人涉煽惑起底非禮案事主 留言籲「PO」事主相 辯：解please observe
商人涉煽惑起底非禮案事主 留言籲「PO」事主相 辯：解please observe
灣區熱搜：曾認定絕種 名禽中山麻鴨「復活」 學者努力尋鴨繁殖 將重新推出市場
灣區熱搜：曾認定絕種 名禽中山麻鴨「復活」 學者努力尋鴨繁殖 將重新推出市場
灣區熱搜：中山麻鴨小知識
灣區熱搜：中山麻鴨小知識
灣區熱搜：第三次全國普查 10禽畜品種「重生」
灣區熱搜：第三次全國普查 10禽畜品種「重生」
【Emily】周文港倡設太空油舉報獎金 保安局：暫時唔考慮
【Emily】周文港倡設太空油舉報獎金 保安局：暫時唔考慮
【Emily】寵物搭鐵 劉國勳倡「入袋」限體重
【Emily】寵物搭鐵 劉國勳倡「入袋」限體重
【Emily】倫敦經貿辦新處長周雪梅：盼推港核心優勢
【Emily】倫敦經貿辦新處長周雪梅：盼推港核心優勢
【Emily】香港國際影視展開鑼 首設AI專區
【Emily】香港國際影視展開鑼 首設AI專區
【Emily】北陸三縣為港客出旅遊指南
【Emily】北陸三縣為港客出旅遊指南