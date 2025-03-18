灣區手記：深圳小學數學題 ／文：尚東美

這條數學題來自深圳南山區小學生上學期的期末考試，當時在網上引起熱議，不少網友讚賞出題人加入「深圳特色」情景之舉頗有創意，總好過曾出現「一邊放水一邊灌水的變態泳池管理員」和「絕對不和哥哥一起出門而偏要加速追上的小明」的題目。

據網上流傳的試卷，還有題目如下：「剛動工的西麗高鐵樞紐站將成為深圳最大的高鐵站，它相當於170個7200平方米的足球場，那麼它面積是多少公頃？」「在快遞驛站憑取件碼領快遞，已知『8-2-1007』表示『星期一的第7個快遞，在第8個貨櫃的第2層』，那麼有一份快遞是星期五的第104個快遞，放在第3個貨櫃的第4層，它的取件碼是多少？」

不過，這份「創意」試卷卻遭到大批家長反對，認為過於「天馬行空」，無視教學大綱，學生要費力讀題，並非真正考察數學能力云云。然後又有人認為，這說明平時教學有問題，只是練出「做題家」，學生缺少開放思維，題型一變就讀不懂，而南山作為國家級課程改革實驗區，這樣的探索無可厚非。至於本學期是否繼續、其他地方會否仿效，到學期尾便見分曉。

文：尚東美