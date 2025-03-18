灣區熱搜：曾認定絕種 名禽中山麻鴨「復活」 學者努力尋鴨繁殖 將重新推出市場

明報記者 陳子凌

600年前已記載 改養外來種致幾滅絕

顧名思義，中山麻鴨是中山市特產，且歷史悠久，據清乾隆年間順德人羅天尺編著的《五山志林》，距今600多年前已有中山麻鴨。此外，中山麻鴨除了是最早有文字記載的廣東鴨種，也是全國農業種質資源普查中唯一被列入廣東地方畜禽遺傳資源誌的鴨種。上世紀80年代，農戶追求收益快而改養生產周期短的白羽肉鴨等外來品種，導致中山麻鴨養殖數量大幅下降，及至2006年第二次全國畜禽遺傳資源調查，因沒法找到純種中山麻鴨而被判定「滅絕」，在《國家畜禽遺傳資源品種目錄》除名。

已重新繁殖至第八世代 年產2萬鴨苗

不過一批不死心的專家學者沒有就此放棄尋鴨。2008年一度有專家發現中山麻鴨線索，但未作進一步研究。至2014年，在廣東省農業農村廳支持下，中山市農業科技推廣中心與華南農業大學合組團隊尋找中山麻鴨，同年底於中山市南朗街道的深山密林處發現幾隻疑似中山麻鴨，經查發現原來當地農戶甘志美一直堅持養殖中山麻鴨，只因養殖地過於偏僻及鴨的數量較少而不為人知。再三了解後，團隊更發現原來2008年發現的線索，正是甘志美所養的中山麻鴨。

2015年，團隊再從珠海找到另一批中山麻鴨，為避免近親繁殖，團隊以兩處地方的鴨苗作為中山麻鴨「第一世代」作混合繁殖，經多代養護而來的中山麻鴨，各項外貌特徵已與記載相符，品種重新純化。去年農業農村部更宣布，曾宣布滅絕的中山麻鴨已被重新找回，並在上月6日再度寫入《國家畜禽遺傳資源品種名錄》。

從「第一世代」算起，中山麻鴨至今已繁殖至「第八世代」，數量也大幅增加，每年可穩定出產2萬隻鴨苗；下一步便是將中山麻鴨重新推向市場，中山市農科中心副主任田政巍表示，多間中山本土企業計劃開發多款以中山麻鴨為原料的中高端食品，冀將中山麻鴨推廣到更廣闊的市場。