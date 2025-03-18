商人涉煽惑起底非禮案事主 留言籲「PO」事主相 辯：解please observe

控方認為應解作「post」

擬傳召語言學專家作供

被告周卓銘（32歲）報稱商人，昨在庭上確認維持不認罪的答辯；同案另一被告黃樂（36歲）報稱新聞編輯，早前否認控罪，案件押後至5月2日作審前覆核。

控方表示，審訊時將不會傳召原定4名證人，亦不會爭辯被告兩份錄影警誡供辭。

被告不爭議案發時曾在連登討論區留言「PO條女啲相先」，而針對「PO」一詞的意思，辯方稱是指「please observe （請觀察）」，控方則主張意思為「post（發布）」。控方表示，未獲當事人同意披露個人資料便屬犯法，若屬「please observe」不屬披露，若屬「post」便是披露，所以要邀請語言學家作專家證人解釋「PO」的意思，要求押後聆訊以便專家撰寫報告。

專家需時撰報告 案件押後

辯方表示，案件爭議應是「PO」字的煽動意圖，若傳召語言學專家上庭只解釋此字意思，則不太認同控方做法，且辯方至昨日才知悉控方有意傳召該專家證人，認為需先閱讀專家報告才能回應。

裁判官聽畢雙方陳辭，批准將案押後至5月8日作第二次審前覆核，以處理專家證人報告。

【案件編號：ESCC 3399/24】