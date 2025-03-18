5男否認闖村屋非禮掌摑10歲女童

事主稱5人「看來像服了藥」

被告依次為Macaraig Benjur Lamonte（46歲）、Arcega Julie JR Pedrozo（32​歲）​、Villareal Gina Nueva（51歲）、Macaraig Jimwoel-corpuz（54歲）、MD Moazzem-Hossain（42歲），均報稱無業。首4名被告為菲律賓裔，第五被告為尼泊爾裔。5人同否認一項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪及一項普通襲擊罪。

被告有鄰居有事主母朋友

控方開案陳辭指出，事主X與父母同住元朗一間小屋，首被告是X的鄰居，次被告是首被告的朋友，第三被告是X母的朋友，第四被告是首被告的叔叔，X在友人家中見過第五被告。

控方稱，案發於2023年1月3日上午11時或中午，獨自在家的X發現5名被告闖入家中並要求她脫衣，第二被告Arcega脫去X的衣物，再與眾人一起大笑。Arcega其後帶頭觸摸X，最終她的胸部及私處等部​位遭所有被告撫摸。5人更掌摑X，她因被人壓住而無法逃走，只能哭。

家人屋內放手機開啟錄音

X在錄影會面中說，Arcega案發前曾致電她，而她家中的大門損毁，故相信5人是自行推門進入。她說案發時家中的閉路電視故障，家人因保安理由，在家中放置一部手機並開啟錄音功能，結果錄到事發時的聲音。X說，母親聽到錄音後多番追問她遇到什麼事，她因太害怕而無法回答，直至1月10日才將事件告訴父母及報警。

【案件編號：DCCC 775/23】