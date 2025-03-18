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交流團再爆腸胃炎 涉訪廈門 6學生中招 衛署：除團餐無共同食物

【明報專訊】再有中學內地交流團爆發急性腸胃炎。衛生防護中心昨日公布，6名學生上周參加廈門交流團期間出現急性腸胃炎病徵，涉及藍田的五邑司徒浩中學。初步流行病學調查顯示，6人除了團餐，未有進食其他共同食物，亦沒有其他出發前在香港的共同暴露史，中心稱現階段未能排除患者或經進食受污染食物而感染。

涉五邑司徒浩中學 5人當地求醫

衛生署回覆本報稱，6名學生發病前的共同餐飲包括上周四（13日）在高鐵購買的午餐餐盒、同日在「薑母鴨風味」（廈門市集美區朝旭路與誠毅東路交叉路口西南側）晚餐；上周五（14日）在廈門翔鷺國際大酒店（廈門湖里區長浩路18號）自助早餐、在華僑大學廈門校區「紫荊苑餐廳」午餐，以及於「君凱風味」（廈門市湖里區枋湖南路304號）晚餐。

出發前沒共同暴露史 或食物受污染

據衛生防護中心資料，五邑司徒浩中學36名師生上周四至周六參加廈門交流團，6名學生上周五晚上約9時至翌晨約7時陸續出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒，其中5人在當地求醫，毋須留院。初步流行病學調查顯示，除了團餐，6人未有進食其他共同食物，亦沒有其他出發前在香港的共同暴露史。中心稱現階段未能排除患者或經進食受污染食物而感染，已把流行病學調查及食肆資料通報內地衛生當局。

早前有3間中學參與廣東韶關交流團的學生出現腸胃炎徵狀，包括沙田官立中學、樂善堂顧超文中學、東華三院陳兆民中學。中心昨稱發現再多3名學生分別本月7日及9日出現腸胃炎徵狀，受影響者由早前公布的52名師生增至55人，16人已求醫，其中3人對諾如病毒呈陽性反應。

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