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港聞

港聞二

套丁案 原居民稱程振明承諾助解除破產 免阻賣樓

【明報專訊】有「村屋大王」之稱的王光榮與元朗區議員程振明涉嫌「套丁」一案昨於區院續審。元朗原居民供稱30年前自己約16歲時，曾就買賣丁權事宜與程振明會面，程表示賣丁可獲5萬至8萬元，他先後簽署多份文件。其後該原居民因欠債申請破產，獲破產管理署職員告知他持有一個3層物業，他詢問程，程表示申破產會「阻住買賣層樓」，承諾會替他「搞掂」，隨後申請被撤回，估計有人替他還清債務。原居民又透露，因持有物業，他兩度申請公屋不果。

指程稱賣丁權可獲5萬至8萬

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。

控方傳召142人之一、涉爆竊案正還押的元朗東頭村原居民李國樑作供，李表示自己現年約45歲，未滿16歲時其父親指「丁權冇用不如賣畀人，唔好嘥」，對方是一名姓程的人。隨後3人於茶樓會面，程和父親皆說出售丁權可獲5萬至8萬港元，程先提供1萬至2萬元支票。李國樑稱事前不認識程，是之後透過區內宣傳物品得知對方身分。

稱分多次取款 曾簽文件不悉內容

李續稱，待他滿18歲後，程一方的人相約他到律師樓簽文件，再獲1萬至2萬；他不知文件內容和性質。及後李到元朗地政處宣誓，成事後獲發尾款。控方提到，李曾因欠債申請破產，但破產管理署職員稱他持有一個3層物業，李表示對此不知情，後來知悉涉及水蕉新村物業，曾詢問程，程說若他申請破產，會「阻住買賣層樓」，承諾債務問題「會幫我搞掂」，李當時「唔知咩意思」。

稱不知持物業 兩申公屋不果

數個月後李接獲通知，指破產令已廢除，估計有人替他繳清欠款。李又提到由於物業問題，他兩度申請公屋不果，首次失敗後程同樣答應協助，但沒有進展。

控方展示相關文件，顯示地政處批出建屋牌照，由王潘律師行代為處理文件，包括撤銷丁屋轉讓限制等。另一份文件則提及該3層物業屬「曉門」第三期發展項目之一，其中兩層分別以522萬和258萬元出售。李對此一概不知情。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1043/22】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 套丁 程振明 元朗區議員 王光榮 村屋大王

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