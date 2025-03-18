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港聞二

電子點票擬擴至功能界別選舉 議員料年底立選實行 穩陣起見直選暫未推

【明報專訊】政制及內地事務局早前擬本季提交《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》，建議之一是簡化點票流程，包括修例以擴大點票機使用範圍，至功能界別選舉及地區直選。綜合消息，有關草案料日內出爐，新安排將擴大電子點票範圍，不限於上屆以電子點票機點票的選委會界別，但當局冀以穩陣為原則，初步擬先在功能界別推行，暫不會擴展至地區直選。

政制及內地事務局去年12月向立法會提交文件，就修訂方向諮詢意見；據了解，政府近日向不同板塊的議員簡介最新安排。翻查政府去年提交的文件，提及修例主要目的是提供法律基礎，以便在選舉引入更多資訊科技和智能技術措施，同時梳理並完善現時法例中有關選民登記、投票及點票等流程的安排。

文件亦建議賦權選管會彈性，可按實際情况，考慮在功能界別或選區選舉用自動點票機點票。據悉，政府暫未敲定擴大電子點票使用範圍的具體時間表，但初步擬先擴展至功能界別，選民人數較地區直選為少；有議員預計最快今年底舉行的立法會選舉可推行。另年底立法會換屆選舉的選區劃界將維持與上屆一樣。

黎棟國：可減出錯 須防技術問題

有議員稱，當局在會上確立「穩陣為主」的原則，仍需測試電子點票安排，以確保萬無一失，他料未必能在年底立法會選舉中推展至地區直選；會上又提及，推行電子點票前，要先填補選委會空缺，並確認選民名冊。翻查資料，政府去年12月曾稱，選委會有97個出缺席位，當中89席需補選。

新民黨立法會議員、政制事務委員會主席黎棟國贊成用電子點票機，認為應可節省時間及人手，並有機會減少出錯；他補充，選舉的工作人員大多是臨時工，縱使事前有訓練，但始終臨時工愈多，出錯機率愈大；他又認為，擴大電子點票須防止選舉委員會選舉時發生的「卡紙」等技術問題。

選民登記運動料花1300萬元

議員關注效益 當局不設硬指標

另外，立法會政制事務委員會昨天討論下月展開的選民登記運動，多名議員關注成本問題。選委界議員江玉歡關注，今年預算案撥出18億元予選舉事務處，選民登記運動佔多少預算。政制及內地事務局副局長胡健民表示，料運動花費1300萬元左右。自由黨李鎮強亦關注當局是否掌握運動的成本效益，胡回應，當局對新登記選民不設硬指標，將加強宣傳，如在入境處居留權組增設登記櫃枱，向剛取永居身分者宣傳。

新思維狄志遠則關注不少市民搬屋、移民後無更新資料，登記冊有否「水分」；他又促當局公布選舉日期。首席選舉事務主任謝衍文說，已與入境處、房屋署等部門核對數據，以提醒相關市民更新資料。胡健民稱，尚未落實選舉日期，確認後將盡快公布。

明報記者

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