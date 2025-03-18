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港聞二

殺女案辯方結案：要殺童何不揼落街？

【明報專訊】運輸工涉2020年猛烈搖晃幼女致腦出血昏迷，3歲生日當天去世，運輸工被控謀殺罪，案件昨在高等法院結案陳辭。控方列舉被告向同居女友淋鏹水等多項事例，稱被告性格「唯我獨尊」，是為發泄不滿而「專登」傷害女兒，並非「一時錯手」。辯方則反問，若成年人希望殺害兒童，何不「揼佢落街？」強調被告只是以「嚴父」方式管教，無心傷害女兒。

被告劉佳坪（現年42歲）被控2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。控方陳辭指出，被告稱愛慕同居女友即雅思生母梁小欣，希望跟對方組織家庭，故不會「專登」傷害雅思；惟被告曾毆打梁至眼部瘀傷和下體出血，又故意向梁淋鏹水，「莫講話愛一個人，就算有仇都唔會咁做」。

控方：沒向999提搖晃 選暗位下手

對於被告表示愛惜「小公主」雅思，同時會出於管教目的指罵曾在家庭聚會「搶玩具」的女兒，控方指出，證供顯示雅思懂得自我改正，看不到需以嚴厲方式管教，且被告胞妹曾對被告稱「虐兒罪係好嚴重，求吓你唔好案件重演」，不能讓被告把其行為包裝成「望女成龍」。控方又指出，意外發生後被告沒向999接線生和救護員講述雅思曾被搖晃，「如果佢真係咁愛惜雅思，就算佢真係驚，佢都會講出嚟」。

控方重申，被告不可能不知兒童頸部脆弱，更選擇從雅思身上「好難發現嘅地方（大腿內側）落手（搖晃）」，認為被告是為發泄而「專登去懲罰同傷害雅思」，有意令對方身體嚴重受傷。

辯方：搖晃非普遍致死方式

辯方陳辭指出，本案「唔係一個道德審訊，係一個法律嘅審訊」，被告雖曾因向梁小欣淋潑鏹水判囚，但事後兩人仍維持情侶關係，着陪審團考慮兩人是否對未來抱有憧憬等。

辯方又提到，搖晃並非「普遍致死方式」，若成年人希望殺死一名兒童，何不把對方「揼落街」？辯方力陳，被告並非「存心傷害BB」，只是以傳統中國人方式管教，即使被告管教不當，被告也「冇可能」想置女兒於死地。審訊今續，料法官開始引導陪審團。

【案件編號：HCCC 61/22】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 虐待兒童

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