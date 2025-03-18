頭條新聞案通訊局申上訴 終院指欠理據促解釋

《頭條新聞》該期節目諷刺警方取消巡邏制度和囤積口罩，上訴庭早前裁定通訊局沒處理市民關注警方調整巡邏的新聞是否事實，亦沒考慮港台兩度邀約警方受訪，認為局方決定不合理。通訊局早前申請上訴許可，要求終院釐清如何評估局方遵守核實責任（duty of verification）等，上訴庭拒絕批出。

通訊局再直接向終院申請上訴許可，終院司法常務官昨發傳票稱局方無合理理據，要求在4月14日或之前存檔書面陳辭，解釋為何終院上訴委員會不應拒絕局方申請。

Tim Owen案黎申上訴被拒

另外，被控串謀勾結外國勢力等罪的黎智英，早前就國安委員會建議入境處拒批簽證予Tim Owen的司法覆核敗訴，上訴庭亦拒批終院上訴許可。黎早前直接向終院申請上訴許可，終院上訴委員會昨頒令稱，考慮過申請和書面陳辭後，黎一方沒合理理據，拒批上訴許可，同時不作訟費命令。

【案件編號：FAMV33/25、103/24】