斬人案拘疑主謀父子  料因錢 兇徒埋伏3句鐘 假牌的士接送

網上流傳短片，淺色外衣事主沿國際學校鐵絲網上斜，由麗禾里右轉穗禾路時，突有兩名深色衫男子從後跑上向事主揮刀，事主欲突圍時跌倒鐵絲網石壆，拖鞋飛脫，其中一名兇徒衝前「補刀」，事主邊以手擋邊後退。事發時一輛市區的士緩慢由麗禾里駛至穗禾路讓路處，兩兇徒襲擊事主後，跨過欄杆從的士左右兩邊登車，其時一輛私家車沿穗禾路往獅子亭方向行駛，的士待私家車駛過後，即右轉穗禾路往落山方向離去。

已掌握疑犯資料 父子黑幫背景

新界南總區刑事總部警司李木易表示，火炭前日下午5時許的謀殺案，黑社會背景52歲譚姓男子身中多刀，初步相信失血過多死亡，詳細死因待剖驗確定。經初步調查，兩刀手乘假牌的士在前日2時許已在麗禾里守候，另有「睇水仔」在附近，及後死者離開寓所至穗禾路時，兩刀手接獲睇水仔通知即下車施襲，其後登上的士逃去。

新界南總區反三合會行動組調查後，昨在黃大仙拘捕76及47歲黃姓父子，涉串謀謀殺。警方有理由相信父子與死者因金錢糾紛策劃襲擊。另外，探員昨於上水以涉嫌協助罪犯及誤導警務人員拘捕睇水仔的28歲陳姓女友，她案發後約一小時協助睇水仔潛逃內地，探員調查時曾誤導。

另拘睇水仔女友 涉誤導警助北逃

據悉，被捕父子均有和勝和背景，死者早前則由和勝和「過底」14K，相信事件涉金錢糾紛，無關「過底」，惟刀手「落手重」致失血過多死亡。

另外，根據資料相信兩刀手匿藏在旺角，大批警員昨凌晨帶同爆破工具、盾牌、穿戰術背心等，掩至亞皆老街52號建興大廈封鎖各出入口，搜查至昨午仍未有發現，收隊離場。譚的親友昨早10時許由探員陪同往富山殮房辦理認屍手續。