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啟德「逐客」歸因環評 環保署：沒限活動時間

【明報專訊】啟德體育園揭幕不足一月「甩轆」，本月初於體藝館舉辦的世界格蘭披治桌球大獎賽，「逐客」爭議現羅生門。啟德體育園行政總裁莊澤基昨向本報表示，體育園舉辦的每項活動，均需逐次申請臨時公眾娛樂場所牌照（TPPE），並符合現行環境影響評估報告規定，有與各部門合作，重申「已確保每個人對發生何事有所共識」。環保署昨回覆查詢稱，署方及環境影響評估都沒有限制啟德體藝館活動的時間，也沒有就超過午夜12時的活動施加任何限制，指啟德體藝館的活動均在有中央空調的室內舉行，評估噪音不會超標。

啟德總裁開腔稱已確保各方有共識

環保署又稱，於演練音樂會期間曾在場館附近量度噪音，結果符合法例標準。

世界格蘭披治桌球大獎賽的首天賽事至午夜尚未結束，惟場館基於「場館使用限制」，要求約百名觀眾在晚上11時許提早離場，惟何方拍板逐客未明（見表）。莊澤基昨首度開腔回應事件稱，體育園內舉辦的每項活動，均需要政府、體育園及主辦方通力合作，才能確保順利舉行，認為新場館啟用後「通常也需要時間適應」。

莊續說，園內活動受限於2016年環境影響評估報告及每次單獨申請的TPPE，並指桌球賽逐客一事牽涉多個部門，不欲談論具體細節，而「（對政府）沒有什麼好建議的（there's nothing to suggest）」。他重申，體育園會繼續與政府及主辦商合作，確保入場人士在任何時候都能玩得開心，並照顧周遭居民。

環團：倘噪音沒超上限 何時離場也可以

翻查2016年啟德體育園區的環境影響評估報告行政摘要，較多篇幅着墨於主場館和青年運動場，包括指兩個場館「並不會在夜間（即晚上11時至翌日早上7時）舉辦活動」，但就鮮少觸及體藝館。報告另建議在晚上10時半後，應盡量減少人群在沒有遮蔽的路段疏散，並張貼告示牌，提醒活動參加者降低聲量，而負責疏散的工作人員亦不應使用揚聲器。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑表示，環境影響評估報告理應已考慮到體育園部分活動須進行至深夜，認為不應將逐客事故推搪至環評限制。他說，環保署應有園區周邊監測噪音，「如果沒有超過分貝上限，（何時走）也是可以的」。

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