屋苑商場打清潔黑工 拘16人涵4工頭

有組織罪案及三合會調查科高級督察鄧嘉豪表示，警方情報顯示，多個屋苑及商用地方出現聘用非法勞工做清潔工的情况，O記昨清晨聯同入境處、機動部隊合共逾80人，突擊搜查將軍澳及大埔的屋苑、商場等清潔工作場所，共拘捕12男4女，年齡27至66歲，包括12名非法勞工及4名本地工頭。3男1女工頭涉嫌「僱用非法勞工」被捕，其餘則涉嫌「非法接受僱傭工作」、「違反逗留條件」及「管有偽造身分證」等被捕。被捕16人由探員帶署扣查，部分人稍後將交由相關部門跟進。

多為越南偷渡客 檢假身分證

被捕黑工主要為越南人，大部分以偷渡方式入境，其中7人曾做免遣反聲請，當中6人的聲請已不獲確立，一個案仍在處理。黑工日薪約300至500元不等，初步相信他們自行到工頭辦公室求職。警方及入境處同時亦檢獲大量與案件有關的證物，包括偽造身分證、一批偽造身分證的副本，黑工工作所穿制服、工作紀錄文件及做清潔工作的相關工具、用具等。警方調查行動將持續，包括向聘請黑工的公司徹底調查。