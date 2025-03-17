屋苑商場打清潔黑工 拘16人涵4工頭

【明報專訊】警方聯同入境處透過情報分析，昨清晨展開反非法勞工行動，突擊搜查位於將軍澳及大埔區的多個公共屋邨及私人屋苑商場的清潔工作場所，拘捕4本地工頭及12名黑工。行動將持續，不排除更多人被捕。
有組織罪案及三合會調查科高級督察鄧嘉豪表示，警方情報顯示，多個屋苑及商用地方出現聘用非法勞工做清潔工的情况，O記昨清晨聯同入境處、機動部隊合共逾80人，突擊搜查將軍澳及大埔的屋苑、商場等清潔工作場所，共拘捕12男4女，年齡27至66歲，包括12名非法勞工及4名本地工頭。3男1女工頭涉嫌「僱用非法勞工」被捕，其餘則涉嫌「非法接受僱傭工作」、「違反逗留條件」及「管有偽造身分證」等被捕。被捕16人由探員帶署扣查，部分人稍後將交由相關部門跟進。
多為越南偷渡客 檢假身分證
被捕黑工主要為越南人，大部分以偷渡方式入境，其中7人曾做免遣反聲請，當中6人的聲請已不獲確立，一個案仍在處理。黑工日薪約300至500元不等，初步相信他們自行到工頭辦公室求職。警方及入境處同時亦檢獲大量與案件有關的證物，包括偽造身分證、一批偽造身分證的副本，黑工工作所穿制服、工作紀錄文件及做清潔工作的相關工具、用具等。警方調查行動將持續，包括向聘請黑工的公司徹底調查。