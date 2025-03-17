初選案4人最早下月出獄 戴耀廷鄒家成料至2032

會否提早釋 懲署：考慮國安

《維護國家安全條例》生效後，涉國安罪行囚犯除非獲懲教署長信納「不會不利於國安」，否則不獲三分之一減刑。本報從首次提堂起計，假設45人須服畢初選案刑期再扣減另案刑期，推算出獄時間（見表），其中毛孟靜等4人自2021年身陷囹圄，料最早下月獲釋。胡志偉和黃之鋒另涉反修例遊行案，若另案獲三分之一減刑，分別2026及2027年獲釋。

林卓廷原預料2027年完成初選案刑期，早前在7．21「非白衣人暴動案」判囚37個月，出獄日暫延至2029年，仍要視乎另外3案的審訊及上訴結果。刑期最重的初選主腦戴耀廷，以及涉七一立會暴動案的鄒家成，則預計2032年出獄。

綜合「第二代美國隊長」馬俊文和港大評議會案被告張敬生的個案，「犯危國家安全罪行的在囚人士評審委員會」會考慮在囚者更生進度向懲教署長提交建議；署長考慮委員會建議或諮詢國安委意見，決定是否轉介個案予監管釋囚委員會，批准囚犯提早獲釋。

本報向懲教署查詢初選案被告能否提早獲釋，以及國安測試評估步入哪一階段。懲教署稱，法庭依法判處在獄服刑的囚犯，從無必然獲提早釋放或減刑的權利；署長不轉介國安囚犯個案予監管釋囚委員會，是考慮到國安的預防措施，不轉介個案並無增加刑期，也不能視為對囚犯的懲罰。署長會考慮個案實際情况及資料，決定提早釋放個別囚犯是否「不會不利於國安」。至於被告出獄安排，署方稱涉及羈留設施或監獄保安，不能提供任何資料。

多人獲法援 支出2600萬

初選案有16人受審抗辯118天，法律費用不低。法援署回覆，其中6名不認罪被告獲批法援，判刑階段則有8名被告獲批法援。署方稱，截至今年2月19日，由交付審訊程序及至高院原訟庭審訊和判刑階段，案件法律支出共約2600萬元；因帳目尚未結算，金額將有調整。