明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

初選案4人最早下月出獄 戴耀廷鄒家成料至2032

【明報專訊】初選案45人被定罪，判囚4年兩個月至10年。本報統計，假設各人在《基本法》23條下不獲懲教署減刑，毛孟靜、譚文豪、郭家麒和范國威預料最早會在下月刑滿出獄；而最遲出獄者為戴耀廷和鄒家成，預計2032年始重獲自由。懲教署回覆稱不評論個別個案，會嚴格依法律、公平公正處理。此外，法援署表示，案件審訊階段有6人獲批法援，判刑階段有8人獲批法援，法律費用支出合共約2600萬元。

會否提早釋 懲署：考慮國安

《維護國家安全條例》生效後，涉國安罪行囚犯除非獲懲教署長信納「不會不利於國安」，否則不獲三分之一減刑。本報從首次提堂起計，假設45人須服畢初選案刑期再扣減另案刑期，推算出獄時間（見表），其中毛孟靜等4人自2021年身陷囹圄，料最早下月獲釋。胡志偉和黃之鋒另涉反修例遊行案，若另案獲三分之一減刑，分別2026及2027年獲釋。

林卓廷原預料2027年完成初選案刑期，早前在7．21「非白衣人暴動案」判囚37個月，出獄日暫延至2029年，仍要視乎另外3案的審訊及上訴結果。刑期最重的初選主腦戴耀廷，以及涉七一立會暴動案的鄒家成，則預計2032年出獄。

綜合「第二代美國隊長」馬俊文和港大評議會案被告張敬生的個案，「犯危國家安全罪行的在囚人士評審委員會」會考慮在囚者更生進度向懲教署長提交建議；署長考慮委員會建議或諮詢國安委意見，決定是否轉介個案予監管釋囚委員會，批准囚犯提早獲釋。

本報向懲教署查詢初選案被告能否提早獲釋，以及國安測試評估步入哪一階段。懲教署稱，法庭依法判處在獄服刑的囚犯，從無必然獲提早釋放或減刑的權利；署長不轉介國安囚犯個案予監管釋囚委員會，是考慮到國安的預防措施，不轉介個案並無增加刑期，也不能視為對囚犯的懲罰。署長會考慮個案實際情况及資料，決定提早釋放個別囚犯是否「不會不利於國安」。至於被告出獄安排，署方稱涉及羈留設施或監獄保安，不能提供任何資料。

多人獲法援 支出2600萬

初選案有16人受審抗辯118天，法律費用不低。法援署回覆，其中6名不認罪被告獲批法援，判刑階段則有8名被告獲批法援。署方稱，截至今年2月19日，由交付審訊程序及至高院原訟庭審訊和判刑階段，案件法律支出共約2600萬元；因帳目尚未結算，金額將有調整。

相關字詞﹕法援 維護國家安全條例 懲教署 港區國安法 初選案

上 / 下一篇新聞

黑漢火炭捱斬亡 緝兩刀手 兇徒約20歲穿黑外套 搭的士逃
黑漢火炭捱斬亡 緝兩刀手 兇徒約20歲穿黑外套 搭的士逃
安老院推自立支援 輪椅翁重新步行盼再舞
安老院推自立支援 輪椅翁重新步行盼再舞
話你知：源自北歐「復能照顧」 倡「三不四要」
話你知：源自北歐「復能照顧」 倡「三不四要」
業界《減約束約章》 近百院舍承諾參與
業界《減約束約章》 近百院舍承諾參與
李駿碩：代讀撐巴聲明 出於道德責任 稱導演對演員有所承擔 「沒理會這世界如何想」
李駿碩：代讀撐巴聲明 出於道德責任 稱導演對演員有所承擔 「沒理會這世界如何想」
眾生相帶自傳色彩 記不同男性相遇痕迹
眾生相帶自傳色彩 記不同男性相遇痕迹
騙徒冒上司 校工保安中招失52萬
騙徒冒上司 校工保安中招失52萬
發展局降建造成本 採超強鋼建行人橋
發展局降建造成本 採超強鋼建行人橋
小西灣紙皮石剝落 女子被擊傷送院
小西灣紙皮石剝落 女子被擊傷送院
李予信空白期學拳練舞煉意志 初選案唯一脫罪結案 稱艱難時刻更要展風格
李予信空白期學拳練舞煉意志 初選案唯一脫罪結案 稱艱難時刻更要展風格
屋苑商場打清潔黑工 拘16人涵4工頭
屋苑商場打清潔黑工 拘16人涵4工頭
李慧琼：企業要多想國家處境
李慧琼：企業要多想國家處境
啟德「逐客」歸因環評 環保署：沒限活動時間
啟德「逐客」歸因環評 環保署：沒限活動時間
楊德強：全運會票價相宜 爭取多渠道播放賽事
楊德強：全運會票價相宜 爭取多渠道播放賽事
灣區熱搜：學者：港規輸出灣區 領內地接軌國際 倡前海建「自貿啟動區」 慢慢擴大助全國市場一體化
灣區熱搜：學者：港規輸出灣區 領內地接軌國際 倡前海建「自貿啟動區」 慢慢擴大助全國市場一體化
灣區熱搜：政府報告再提統一大市場 促破地方壁壘
灣區熱搜：政府報告再提統一大市場 促破地方壁壘
灣區熱搜：前海提加快深港銜接 涵數據自貿帳戶徵信通
灣區熱搜：前海提加快深港銜接 涵數據自貿帳戶徵信通
5G路由器助船舶省衛星上網費
5G路由器助船舶省衛星上網費
已打入東南亞 下個目標歐洲
已打入東南亞 下個目標歐洲
【Emily】體育園首場跑步賽 蔡若蓮：跑得暢快 議員倡谷香港係「跑步天堂」
【Emily】體育園首場跑步賽 蔡若蓮：跑得暢快 議員倡谷香港係「跑步天堂」
【Emily】李家超話政府似哪吒無畏無懼
【Emily】李家超話政府似哪吒無畏無懼
【Emily】首期簡屋3．28起派匙 居民壁畫盼添家味
【Emily】首期簡屋3．28起派匙 居民壁畫盼添家味
【Emily】科大為嫦八研月面作業機械人 雙臂好講究
【Emily】科大為嫦八研月面作業機械人 雙臂好講究
【Emily】俄超市旺角開張 主攻海產日用品
【Emily】俄超市旺角開張 主攻海產日用品